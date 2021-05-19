Байден в разговоре с Нетаньяху заявил об ожидании деэскалации в секторе Газа

Американский лидер Джо Байден провел телефонный разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, стороны детально обсудили развитие событий в секторе Газа. Об этом говорится в среду, 19 мая, в сообщении пресс-службы Белого дома.

«Сегодня президент Байден поговорил с премьер-министром Израиля Нетаньяху. Президент США заявил премьер-министру Израиля, что ожидает сегодня существенной деэскалации на пути к прекращению огня», — отмечается в заявлении.

Ранее в этот день на севере Израиля прозвучали сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле. В тот же день советник президента Палестины по религиозным делам Махмуд аль-Хаббаш заявил, что палестино-израильский конфликт может перерасти в масштабную религиозную войну.

Кроме того, в среду во время акции в поддержку Палестины в Нью-Йорке при попытке полиции задержать одного из ее участников митингующие устроили потасовку. Отмечалось, что в мероприятии приняли участие палестинцы, а также сторонники движений левой направленности.

Также 19 мая Россия сообщила о готовности сыграть роль посредника в палестино-израильском конфликте для его урегулирования. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду сообщил, что в Кремле внимательно наблюдают за тем, как развиваются события в Палестине и Израиле, разделяя с другими государствами крайнюю обеспокоенность.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем произошло в начале мая. Тогда власти Израиля начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Начались обмены ударами.

С начала эскалации из Палестины в сторону Израиля было выпущено 3750 ракет, около 550 упали внутри анклава. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. В результате ответных авиаударов со стороны Израиля погибли 219 палестинцев, среди жертв 63 несовершеннолетних.