Участники акции в поддержку Палестины устроили потасовку в Нью-Йорке

Во время акции в поддержку Палестины в Нью-Йорке при попытке полиции задержать одного из ее участников митингующие устроили потасовку. Об этом в среду, 19 мая, сообщает ТАСС.

Отмечается, что активисты проводили сидячую забастовку в районе Манхэттена у 17-го полицейского участка рядом с Третьей авеню, где, по их мнению, находится по крайней мере один из задержанных ранее участников акции.

Полиция отказалась уступить требованиям манифестантов и в какой-то момент попыталась задержать одного из участников протеста. В свою очередь собравшиеся люди попытались его отбить, в правоохранителей полетели пустые пластиковые бутылки. Когда митингующего все-таки увели, остальные участники успокоили тех, кто стремился устроить столкновения с полицией.

Агентство отмечает, что в толпе раздаются призывы и ночью оставаться у полицейского участка и через соцсети приглашать других присоединиться к протесту. В акции участвуют палестинцы, а также сторонники движений левой направленности.

Акции в поддержку Палестины в настоящее время проходят в Нью-Йорке почти ежедневно и собирают сотни человек. Так, 16 мая на улицы города вышли порядка 500 человек. Из-за массовых шествий демонстрантов полиции на прошлой неделе пришлось на некоторое время перекрывать несколько улиц на Манхэттене, после чего участники акции полностью заняли одну из главных площадей города — Таймс-сквер. В Нью-Йорке с начала эскалации палестино-израильского конфликта можно всё чаще видеть водителей с закрепленными на автомобилях палестинскими флагами.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло в начале мая. Тогда израильские власти начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме, после чего последовали протесты и беспорядки.

В ситуацию 10 мая вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Израиль отказался выполнять ее требования. Тогда члены движения приступили к обстрелу территории страны из ракетных установок.