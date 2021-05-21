Армия Израиля сообщила о ракетных обстрелах со стороны сектора Газа

Южная часть Израиля подверглась ракетному обстрелу со стороны сектора Газа за несколько минут до начала перемирия. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает пресс-служба армии обороны Израиля.

«Со стороны сектора Газа выпускаются новые ракеты по южной части Израиля», — говорится в сообщении, опубликованном на странице израильской армии в Twitter.

Обстрелы начались примерно за 20 минут до начала режима прекращения огня, о котором правительство Израиля объявило вечером в четверг, 20 мая. Отмечалось, что израильская сторона прекратит огонь 21 мая в 2.00 по местному времени (совпадает с мск).

В этот же день военное крыло палестинского радикального движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам» опубликовало заявление, в котором оно сообщило о подготовке масштабного ракетного удара по всему Израилю, но на фоне грядущего перемирия решило отложить этот план.

Накануне президент США Джо Байден провел телефонный разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Американский лидер выразил надежду на скорейшую деэскалацию конфликта в регионе.

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обменивались ракетными ударами.

Согласно последний информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, которые скончались в результате ответных израильских авиаударов, достигло 230, где 65 — несовершеннолетние. Ранения получили более 1,7 тыс. человек.