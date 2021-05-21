Военное крыло ХАМАС раскрыло планы о подготовке масштабного удара по Израилю

Военное крыло палестинского радикального движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам» вечером в четверг, 20 мая, опубликовало на своем сайте заявление, где указало, что готовило масштабный ракетный удар по всему Израилю, однако в связи с грядущим перемирием отложила этот план.

«Говорим четко: мы подготовились к удару, который затронул бы всю Палестину от Хайфы до Рамона, но мы приостановили этот масштабный ракетный удар по врагу в связи с тем, что согласились на прекращение огня для того, чтобы последить за поведением врага», — отметил в заявлении спикер «Бригад» Абу Убейда.

Однако он подчеркнул, что вариант нанесения такого удара все еще может быть рассмотрен до вступления перемирия в силу: «Этот вариант еще на столе».

По словам Абу Убейда, группировка «защищала Иерусалим от лица всей арабской нации».

20 мая израильский кабмин по вопросам безопасности одобрил одностороннее прекращение огня в конфликте с Палестиной. Израиль намерен прекратить огонь 21 мая в 2.00 по местному времени (совпадает с мск). Позднее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил направить в Израиль и Палестину делегации для контроля соблюдения перемирия

Накануне президент США Джо Байден провел телефонный разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Американский лидер выразил надежду на скорейшую деэскалацию конфликта в регионе.

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обменивались ракетными ударами.

Согласно последний информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, которые скончались в результате ответных израильских авиаударов, достигло 230, где 65 — несовершеннолетние. Ранения получили более 1,7 тыс. человек.