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Каир направит делегации в Палестину и Израиль для контроля за перемирием

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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил направить в Израиль и Палестину делегации для контроля соблюдения перемирия. Об этом в четверг, 20 мая, сообщает France 24.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на египетское государственное телевидение, Каир направит две делегации по вопросам безопасности в Тель-Авив и на палестинские территории, чтобы помочь поддерживать стабильность ситуации в регионе.

Ранее в этот день издание Al Arabiya со ссылкой на источники сообщило, что египетская делегация посетила палестинский город Рамалла.

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Отмечается, что делегация передала послание правительства Египта палестинским властям, подтвердив, что Каир прилагает все усилия для прекращения огня между Израилем и Палестиной.

Представители Египта также затронули вопросы облегчения перемещения раненных палестинцев и открытия контрольно-пропускного пункта в Рафахе, расположенном в секторе Газа.

Позднее 20 мая израильский кабмин по вопросам безопасности одобрил одностороннее прекращение огня в конфликте с Палестиной. Израиль намерен прекратить огонь 21 мая в 2.00 по местному времени (совпадает с мск).

Накануне президент США Джо Байден провел телефонный разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Американский лидер выразил надежду на скорейшую деэскалацию конфликта в регионе.

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обменивались ракетными ударами.

Согласно последний информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, которые скончались в результате ответных израильских авиаударов, достигло 230, где 65 — несовершеннолетние. Ранения получили более 1,7 тыс. человек.

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