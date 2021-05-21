Каир направит делегации в Палестину и Израиль для контроля за перемирием

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил направить в Израиль и Палестину делегации для контроля соблюдения перемирия. Об этом в четверг, 20 мая, сообщает France 24.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на египетское государственное телевидение, Каир направит две делегации по вопросам безопасности в Тель-Авив и на палестинские территории, чтобы помочь поддерживать стабильность ситуации в регионе.

Ранее в этот день издание Al Arabiya со ссылкой на источники сообщило, что египетская делегация посетила палестинский город Рамалла.

Отмечается, что делегация передала послание правительства Египта палестинским властям, подтвердив, что Каир прилагает все усилия для прекращения огня между Израилем и Палестиной.

Представители Египта также затронули вопросы облегчения перемещения раненных палестинцев и открытия контрольно-пропускного пункта в Рафахе, расположенном в секторе Газа.

Позднее 20 мая израильский кабмин по вопросам безопасности одобрил одностороннее прекращение огня в конфликте с Палестиной. Израиль намерен прекратить огонь 21 мая в 2.00 по местному времени (совпадает с мск).

Накануне президент США Джо Байден провел телефонный разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Американский лидер выразил надежду на скорейшую деэскалацию конфликта в регионе.

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обменивались ракетными ударами.

Согласно последний информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, которые скончались в результате ответных израильских авиаударов, достигло 230, где 65 — несовершеннолетние. Ранения получили более 1,7 тыс. человек.