Нетаньяху рассказал о разрушительном ударе Израиля по ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в пятницу, 21 мая, что страна в ходе противостояния с боевиками из сектора Газа разрушила километры тоннелей, бункеры и командные пункты движения ХАМАС.

«11 дней мощнейших ударов по радикалам сектора Газа изменили баланс сил и правила игры. Израиль разрушил километры тоннелей ХАМАС, бункеры, командные пункты. Террористам больше негде прятаться», — сообщил он в телеобращении из комплекса израильского Минобороны в Тель-Авиве.

Нетаньяху уточнил, что за последние дни был проведен разговор с американским лидером Джо Байденом. Премьер-министр Израиля поблагодарил США за поддержку еврейского государства.

Накануне израильский кабмин по вопросам безопасности одобрил одностороннее прекращение огня в конфликте с Палестиной, которое вступило в силу 21 мая в 2:00 по местному времени (совпадает с мск). Радикальное движение ХАМАС согласилось на перемирие при посредничестве Каира.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона приветствует режим прекращения огня между странами.

При этом 21 мая пресс-служба армии обороны Израиля заявила о ракетных обстрелах со стороны сектора Газа, которым подверглась южная часть Израиля. Отмечается, что они были проведены за несколько минут до начала перемирия.

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обменивались ракетными ударами.

Согласно последним данным Минздрава сектора, число погибших в Газе палестинцев достигло 232, 1 900 получили ранения. Всего жертвами конфликта на палестинских территориях с учетом Западного берега реки Иордан стали 260 человек. С израильской стороны погибли не менее 12 человек (9 израильтян и 3 иностранных рабочих).