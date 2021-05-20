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В Северной Македонии выразили надежду на несимметричный ответ РФ на высылку дипломата

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Власти Северной Македонии выразили надежду, что высылка российского дипломата из страны не отразится на отношениях двух государств. Такое заявление в четверг, 20 мая, сделал глава МИД страны Буяр Османи.

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Он также надеется, что Москва не вышлет одного или обоих представителей республики в России. Он уточнил, что в настоящее время Скопье в РФ представляют исполняющий обязанности посла и еще один дипломат.

«У нас нет информации, что наш дипломат будет выслан из Москвы. Надеемся, что это решение не повлияет на ухудшение отношений между двумя странами, но ясно, что у государств есть такие инструменты, для принятия таких решений», —- заявил Османи на пресс-конференции.

Ранее в этот же день в Министерстве иностранных дел России заявили, что высылка российского дипломата из Северной Македонии не может не отразиться на отношениях двух стран. В ведомстве осудили подобные ничем не мотивированные действия и подчеркнули, что ответные меры последуют.

О том, что власти Северной Македонии решили выслать из страны одного из российских дипломатов, сообщалось 18 мая. Как уточняли в МИД республики, диппредставитель Москвы должен покинуть страну до 21 мая. Дипломат был вызван в МИД еще 14 мая, где ему вручили ноту протеста с указанием покинуть страну в течение семи дней.

Посольство РФ в Скопье в этот же день подтвердило «Известиям» высылку дипломата из страны. Отмечалось также, что в связи с этим Россия примет ответные меры.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что подобные действия со стороны стран Европы разрушают конструкцию международных отношений.

Виток напряженности между Россией и рядом стран ЕС произошел после того, как в середине апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Москву подозревают в якобы причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Из-за этого Прага приняла решение о высылке 18 российских дипломатов. В ответ Россия объявила 20 сотрудников чешского посольства в Москве персонами нон грата.

Обвинения Чехии в адрес РФ категорически отвергли, а факт того, что Прага не публикует доклад о взрыве, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала доказательством лжи.

В результате ряда объявлений сторон о дополнительных мерах к 31 мая в посольствах Чехии и России останется по семь дипломатов, 25 технических сотрудников и 19 человек, принятых на месте.

8 мая Бабиш обратился к другим странам Евросоюза с просьбой выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату в знак солидарности с Прагой по делу о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице. В знак солидарности несколько сотрудников российских диппредставительств выслали Словакия, Латвия, Литва и Эстония. Россия ответила симметрично.

14 мая российское правительство утвердило перечень «недружественных» стран. В список попали только два государства — Чехия и США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что небольшое число стран в этом перечне говорит о готовности Москвы к диалогу.

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