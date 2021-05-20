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МИД России пообещал ответить Северной Македонии на высылку дипломата
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МИД России пообещал ответить Северной Македонии на высылку дипломата

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Высылка российского дипломата из Северной Македонии не может не отразиться на отношениях двух стран, сообщается на сайте Министерства иностранных дел России в четверг, 20 мая.

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«Решительно осуждаем подобные немотивированные действия, которые не могут не отразиться на российско-северомакедонских отношениях», — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что ответные меры последуют.

Ранее, 18 мая, в МИД Северной Македонии сообщили, высылаемый российский дипломат должен покинуть страну до 21 мая. Дипломат был вызван в МИД еще 14 мая, где ему вручили ноту протеста с указанием покинуть страну в течении семи дней.

Посольство РФ в Скопье подтвердило «Известиям» высылку дипломата из страны. Отмечалось также, что в связи с этим Россия примет ответные меры.

В свою очередь член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что подобные действия со стороны стран Европы разрушают конструкцию международных отношений.

8 мая премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обратился к другим странам Евросоюза с просьбой выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату в знак солидарности с Прагой по делу о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице. В знак солидарности несколько сотрудников российских диппредставительств выслали Словакия, Латвия, Литва и Эстония.

В апреле Бабиш заявил, что Россию подозревают в якобы причастности ко взрывам. Из-за этого Прага приняла решение о высылке 18 российских дипломатов. В ответ Россия объявила 20 сотрудников чешского посольства в Москве персонами нон грата.

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