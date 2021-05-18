Зеленский подписал указ о доступе к украинским телеканалам

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 18 мая, подписал указ, согласно которому для населения страны, в том числе на неподконтрольных Киеву территориях, будет обеспечен доступ по меньшей мере к 12 украинским телеканалам. Документ опубликован на сайте главы государства.

Указ вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 14 мая 2021 года «Об отдельных мерах по обеспечению информационной безопасности». Для его реализации планируется выделить около $18 млн.

Ранее вице-премьер Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что СНБО принял решение о создании мультиплекса, который предоставит бесплатный доступ по меньшей мере к 12 цифровым каналам жителям всей страны, в том числе неподконтрольных территорий.

Также на сайте опубликовано соответствующее решение СНБО.

«Разработать и утвердить программу повышения обороноспособности и безопасности государства в части материально-технического обеспечения построения оператором — Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения, который находится в управлении администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ-7, предусмотрев привлечение средств в объеме 490,0 млн гривен (почти $18 млн) под государственные гарантии», — говорится в тексте документа.

Кроме того, Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания рекомендовано принять меры для демонополизации сферы цифрового телевидения и завершения процесса привлечения Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения для выполнения функций оператора цифрового вещания.

2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о введении рестрикций против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). Свое решение президент Украины объяснил борьбой с «пропагандой».

С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание. В тот же день министерство культуры Украины направило администрации видеохостинга YouTube запрос с решением СНБО Украины о блокировке украинских телеканалов.