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В Роспотребнадзоре призвали переболевших COVID-19 продолжать носить маски

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Переболевший COVID-19 человек может быть носителем коронавирусной инфекции, поэтому он должен носить маску. Об этом 17 марта сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Ситуация с заболеваемостью в России стабилизируется, отметила она в эфире телеканала «Россия 1».

«Количество заболевших ежедневно снижается. В течение недели, внутри недели некоторые колебания, которые связаны с регистрацией исключительно, но это не с эпидпроцессом», — заявила Попова.

По ее словам, показатель заболеваемости составляет менее семи человек в сутки на 100 тыс.

«Но вместе с тем ситуация остается напряженной», — добавила она.

Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что почти 1,25 млн человек находились под медицинским наблюдением на пике пандемии коронавируса в России.

12 марта Попова заявила, что существование в России нескольких вакцин от коронавируса позволяет давать самые оптимистичные прогнозы по эпидемической ситуации. Она отметила, что вакцинация в настоящее время является одной из важнейших задач, потому что на COVID-19 влияет фактор сезонности.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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