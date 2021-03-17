Паспортный пароль: россияне смогут запросить сертификат вакцинации в ЕС

Всемирная организация здравоохранения не поддерживает требование к туристам предоставлять документ, подтверждающий вакцинацию . Об этом «Известиям» заявили в ВОЗ, отметив, что поведение вируса у привитых еще предстоит изучить. Тем не менее 17 марта Евросоюз представил проект электронных «зеленых паспортов» , который позволит восстановить туризм, прежде всего внутри объединения. Однако ЕС пообещал, что по мере открытия границ будет стремиться к взаимному признанию коронавирусных сертификатов с третьими странами. А в Еврокомиссии заявили, что граждане из третьих стран, у которых есть основания приехать в ЕС, получат право запросить цифровой «зеленый сертификат» у государства — члена Евросоюза, в которое он направляется.

Сертификат толерантности

17 марта Еврокомиссия (ЕК) предложила ввести цифровой сертификат вакцинации Digital Green Pass. Его действие прекратится, как только ВОЗ объявит окончание пандемии . Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции несколько раз подчеркнула, что документ не должен создавать дискриминационные условия. Так что сертификат смогут получить не только вакцинированные, но и переболевшие COVID или предоставившие отрицательный тест европейцы. При этом документ со специальным QR-кодом будет содержать лишь ключевую информацию о владельце, необходимую для пропуска в страну отправления . Личные данные держателей сертификатов проверяющее государство не будет сохранять, подчеркивается в пресс-релизе.

Digital Green Pass охватит не только страны — члены Евросоюза, но и все государства шенгенской зоны , то есть Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. В заявлении ЕК подчеркивается, что документ будет выдаваться проживающим в ЕС и членам их семей независимо от их национальности. То есть лица, которые живут в ЕС без европейского гражданства, не останутся в стороне . Так что документ на первый взгляд отвечает принципу равного доступа. Тем не менее ответа на вопрос о том, станет ли «зеленый паспорт» способом попасть в ЕС из третьих стран, пока нет.

Паспортный пароль_1 Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам обсуждения введения цифровых сертификатов вакцинации Фото: John Thys /Pool via REUTERS

Главным основанием для получения паспорта будет вакцинация препаратами, одобренными непосредственно Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) . Напомним, российский «Спутник V» по меньшей мере до мая будет ждать решения европейского регулятора.

Ранее испанская газета El Pais, в распоряжении которой проект сертификата оказался еще 16 марта, сообщала, что Green Pass смогут получить люди, вакцинированные препаратами, разрешенными на национальном уровне в странах ЕС: российским «Спутником V» и китайской Sinopharm в Венгрии или Словакии . Однако обладать особой свободой, по данным издания, эта категория граждан ЕС не будет. Например, вакцинированный российской вакциной житель Венгрии сможет поехать только в те страны ЕС, которые тоже одобрили «Спутник V», то есть в Словакию .

Как заявили «Известиям» в ЕК, будут также исключения. Так, граждане из третьих стран, у которых есть основания приехать в ЕС, имеют право запросить цифровой «зеленый сертификат» у государства — члена Евросоюза , в которое он направляется, предоставив всю необходимую информацию, включая доказательство вакцинации. Затем непосредственно это государство примет решение, выдавать ли сертификат.

Паспортный пароль_2 Китайская вакцина от COVID-19 Sinopharm Фото: REUTERS/Akhtar Soomro

В среднесрочной перспективе ЕК сможет принять посредством имплементирующего акта сертификаты и из третьих стран на тех же условиях, что и цифровые «зеленые паспорта» .

— Вакцины, получившие разрешение на продажу в пределах ЕС, являются основанием для получения документа, но государства-члены могут принять решение по поводу других вакцин, — заявил в беседе с «Известиями» официальный представитель ЕК.

В ее пресс-релизе подчеркивается, что в настоящее время необязательные поездки в ЕС из третьих стран ограничены за некоторым исключением, тем не менее ЕС не запрещает государствам-членам выдавать сертификаты гражданам, которые привиты препаратом, одобренным только на национальном уровне, но не EMA.

Так уже обещает сделать Греция. 17 марта министр туризма страны Харис Теохарис заявил российским СМИ, что независимо от того, одобрят ли применение «Спутника V» в ЕС, Афины уже признали его «равным европейским вакцинам», а значит, привитым им туристам из РФ будет разрешен въезд в страну . Открыть границы для путешественников греческие власти обещают с 14 мая.

Паспортный пароль_3 Фото: Global Look Press/via www.imago-images.de

Не менее заинтересованная в налаженном туристическом потоке Испания пока притаилась в ожидании решения ЕМА . Ранее в минтуризме иберийского королевства «Известиям» заявляли, что будут ждать решения ЕС. Министр промышленности, торговли и туризма Рейес Марото сообщила 17 марта, что паспорта вакцинации будут доступны только через несколько недель. Тем не менее она отметила, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заинтересована в общей системе мобильности за пределами ЕС. На запрос «Известий» минтуризм и МИД страны не смогли предоставить оперативный ответ.

— На мой взгляд, к концу июля Испания оправится . Однако, учитывая экономический кризис в туристическом секторе в нашей стране, не исключено, что власти откроют ее для туристов в начале того же месяца , — заявил в беседе с «Известиями» руководитель отдела пульмонологии больницы Дель-Мар и доцент Университета Помпеу Фабра (Барселона) Жоаким Джеа Джираль.

Всему свое время

Радость по поводу появившейся надежды на достойный отпуск летом не разделяет ВОЗ, которая до сих пор не одобряет введение паспортов вакцинации для возобновления туризма.

— Цифровой сертификат важен для мониторинга уровня вакцинации населения. Однако в настоящее время ВОЗ не поддерживает введение требований о подтверждении вакцинации для международных туристов . Нам нужно лучше изучить продолжительность защиты вакцинированных людей, также не решен вопрос с поставками препаратов, — заявили «Известиям» в европейском бюро организации.

В ВОЗ подчеркнули, что понимают, какой ущерб наносит эта пандемия сфере туризма . Тем не менее постепенная отмена ограничений на поездки, по мнению экспертов организации, должна основываться на тщательной оценке рисков с учетом эпидемиологической ситуации в конкретной стране.

— Давайте учиться на прошлом опыте. Роль летнего туризма в ЕС в 2020 году в возникновении осенней вспышки хорошо известна ,— подчеркнул в беседе с «Известиями» представитель организации.

Паспортный пароль_4 Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон на пресс-конференции по итогам обсуждения введения цифровых сертификатов вакцинации Фото: John Thys /Pool via REUTERS

Европейские вирусологи также с осторожностью высказываются о сертификатах.

— Введение подобных документов я считаю уместным, хотя он, разумеется, не предотвращает риск заражения других людей , ведь всё еще нет доказательств того, что получившие прививку не могут заболеть снова, — заявил в беседе с «Известиями» вирусолог из Барселоны Жоаким Джеа Джираль.

Тем не менее, по словам эксперта, хотя это и неидеальное решение, оно поможет системе здравоохранения предотвратить вспышки.