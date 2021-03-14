В списках кто значится: как в мире внедряют паспорта вакцинации

Для возобновления туризма Евросоюз обещает к лету запустить зеленые паспорта . Информацию о том, что обладателями документа смогут стать те, кто привился в том числе российским препаратом, в Еврокомиссии (ЕК) «Известиям» не подтвердили. Детали еще прорабатываются перед презентацией Green pass, которая состоится 17 марта. Однако власти Греции уже заявили о возможном допуске вакцинированных туристов из РФ с 14 мая . Минздрав Турции с 15 марта вводит для путешественников электронные COVID-19-формы . Тем временем к Израилю, который создал свои независимые от других стран ковидные паспорта, на этой неделе присоединился Китай. Как будут работать и чем отличаются сертификаты здоровья в разных странах, разбирались «Известия» .

Сертификат предъявите

Дискуссия о том, станут ли ковидные паспорта еще одним базовым документом современного человека, становится главной темой во всё большем количестве стран. Израиль, пока лидирующий по числу вакцинированных граждан, уже активно пользуется документом — получившие прививку с 23 февраля могут свободно посещать бассейны, тренажерные залы, а также культурные и спортивные мероприятия. Что касается путешествий, пока звучали лишь робкие заявления о возможном возобновлении туризма с Кипром. Напомним, с 26 января Израиль приостановил международные воздушные перевозки.

Несмотря на то что темпы вакцинации в Европе оставляют желать лучшего, страны ЕС планируют представить свой вариант документа уже 17 марта. Его главная цель — именно возобновление туристической отрасли . Как заявляла ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, документ в электронном виде будет включать информацию не только о прививках, но и о тестах на наличие вируса или антител. Тем не менее вопрос о том, какие вакцины будут основанием для получения Green pass, пока загадка. Разумеется, те, что прошли проверку Европейского агентства по лекарственным препаратам (ЕМА), попадут в список. Но что касается экстренно одобренных в ряде стран ЕС, например российской вакцины «Спутник V», пока всё неочевидно.

Ранее источник Bloomberg сообщил, что обладателями документа смогут стать те, кто привился в том числе препаратом, получившим разрешение только на экстренное применение в отдельных странах объединения. То есть в том числе у российской вакцины якобы появится шанс . Несмотря на то что ЕМА до сих пор не одобрило «Спутник V», препарат уже начали использовать Венгрия и Словакия. Кроме того, число стран объединения, выражающих свой интерес, продолжает расти. Недавно к Австрии прибавились Люксембург и Италия.

В списках кто значится1 Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V», доставленная в Словакию Фото: РИА Новости/пресс-служба правительства Словакии

— Боюсь, обсуждение этой темы пока преждевременно. Мы работаем над нашим проектом, который будет принят, как мы ожидаем, 17 марта, — заявил «Известиям» официальный представитель Еврокомиссии в ответ на вопрос о возможности выдачи зеленых паспортов тем, кто привит «Спутником V».

Тем не менее некоторые страны ЕС, чья экономика зависит от туризма, не дожидаясь 17 марта, выразили готовность принять вакцинированных туристов, в том числе из России. Министр туризма Греции Харис Теохарис заявил на пресс-конференции в рамках международной туристической выставки в Берлине 9 марта, что с 14 мая они согласны открыть двери привитым гражданам, в том числе препаратами из РФ и Китая .

О том, что Испания попытается запустить ковидные сертификаты с 19 мая, заявила министр туризма страны Рейес Марото. Тем не менее речи о допуске граждан РФ пока не идет. Как заявляли «Известиям» в ведомстве ранее, Испания будет выступать за консолидированный подход с ЕС при введении зеленых паспортов.

В не самых курортных европейских странах скепсиса пока еще больше. В министерстве здравоохранения Швейцарии «Известиям» сообщили, что следят за развитием событий на международном уровне (ЕС, ВОЗ) в отношении будущего сертификата вакцинации. Тем не менее, как подчеркнули в ведомстве, пока только проводится оценка технических решений для такого сертификата, в том числе с точки зрения безопасности и защиты персональных данных.

Минздрав доступной для россиян Турции тем временем вводит с 15 марта электронные COVID-19-формы . Авиаперевозчики предупреждают, что пассажиров не пустят в самолет без распечатанной или скачанной анкеты.

Азия в теме

Одной из последних стран, активно включившихся в разработку концепции вакцинных паспортов, стал Китай. О том, что страна разработает международную систему цифровых сертификатов здоровья для путешественников, сообщил в минувшие выходные глава МИД КНР Ван И . А уже 8 марта консульский департамент МИДа заявил о выпуске первых международных медицинских сертификатов для китайских путешественников. Вся информация о прививке и тестах на COVID-19 будет зашифрована в QR-коде, который можно проверить на достоверность, а содержащуюся в нем информацию получится прочитать с помощью открытого ключа, предоставленного китайской стороной.

В списках кто значится2 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Miguel Candela

— В настоящее время эпидемия по-прежнему распространяется по всему миру, экономика ожидает восстановления, и становится всё более актуальной потребность в упрощении передвижения людей. В ближайшее время все страны будут ускорять вакцинацию населения, и взаимное признание вакцин станет основой для международного взаимного признания «кодов здоровья», — пояснили «Известиям» в посольстве КНР в России.

Предполагается, что на первых порах такой вакцинный паспорт будет, скорее всего, использоваться при переездах между материковым Китаем, Гонконгом и Макао, а позже и в другие страны. Впрочем, для этого Китаю надо будет добиться взаимного признания «кодов здоровья» с остальным миром , в связи с чем на этой неделе Пекин предложил свое содействие ВОЗ в создании общей платформы. Как подчеркнули китайские эксперты, страна является наиболее опытной в использовании системы кодов здравоохранения в мире, тогда как ВОЗ — наиболее подходящий организатор такого процесса с точки зрения обеспечения независимости и безопасности данных.

— Мы видели, как многие частные группы пытаются продвигать такие решения, равно как и государственно-частные платформы вроде Всемирного экономического форума, — напомнила «Известиям» эксперт Школы общественного здравоохранения при Гонконгском университете Карен Грепин. — Действительно, должна существовать какая-то организация, которая могла бы играть ведущую роль на глобальном уровне в этой области, но я думаю, что вряд ли ВОЗ захочет одобрить такую концепцию в настоящее время.

И действительно, на днях исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан признал существование «реальных практических и этических соображений» при использовании сертификации вакцин в качестве условия для туристических поездок хотя бы потому, что препараты пока не столь широко доступны.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович также заявила, что не рекомендует вводить ковид-паспорта, которые давали бы какие-либо преимущества тем, кто вакцинировался .

В списках кто значится3 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tpg

Неудивительно, что на первом этапе китайцы сочли важным хотя бы начать взаимное признание вакцинаций со странами, которые одобрили их вакцины (вроде Малайзии, Сингапура и Индонезии), с АСЕАН (министры экономики стран — членов которой обсуждали цифровой сертификат вакцины на заседании в начале марта), а также с некоторыми соседними странами вроде Японии и Южной Кореи.

Двусторонние переговоры о взаимном признании вакцин ведутся и с Россией, рассказали «Известиям» в дипмиссии КНР в Москве , отметив, что не так давно специальные ведомства двух стран провели на этот счет совещание в видеоформате.