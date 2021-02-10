Целебные заговоры: этнические меньшинства в Европе отказываются от вакцин

Многие представители этнических меньшинств в Британии не хотят прививаться от COVID-19, показал проведенный по заказу правительства опрос . Некоторых отговаривают религиозные лидеры, а в Сети распространяется ложная информация о том, что вакцина — не халяльная . Однако, как заявили «Известиям» в лондонском Центре исследования этносов и расизма (CERS), эта категория населения имеет низкий уровень доверия к западным властям из-за структурного расизма, который проявлялся некогда и в насильственной медицине . Такого же скептического мнения придерживаются мигранты по всему ЕС , опасаясь выдворения из Европы после обращения за препаратом. Какие еще факторы заставляют их отказываться от прививки и как на это реагируют власти — разбирались «Известия».

Халяльная прививка

В Великобритании вовсю идет прививочная кампания, но, как показывают некоторые исследования, не все хотят принимать в ней участие. Советники из Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE) при правительстве привели удручающие данные: многие представители этнических меньшинств, проживающие в королевстве, отказываются вакцинироваться от COVID-19. По меньшей мере около 72% темнокожих и почти 42% выходцев из Пакистана и Бангладеш .

Целебные заговоры Фото: REUTERS/Andrew Matthews

Как сообщают зарубежные издания, многих от прививки заставляют отказаться религиозные лидеры их общин . В интервью Euronews доктор Майкл Доус из Королевской больницы Шрусбери рассказал историю о темнокожей медсестре, которая выступает против вакцины из-за наставлений своего пастора. Основная аргументация религиозных деятелей — неизведанный состав препаратов. Ранее уже разгорелся скандал в связи с тем, что в интернете блуждала фейковая информация, будто вакцина от COVID-19 не халяльная. Однако позже препарат от Pfizer-BioNTech был одобрен Британской исламской медицинской ассоциацией (BIMA) . Сам производитель и его конкуренты Moderna, AstraZeneca заявили, что не используют в своих вакцинах запрещенные для мусульман компоненты вроде свиного желатина.

Профессор антропологии и основатель проекта «Доверие к вакцинам» при Лондонской школе гигиены и тропической медицины (LSHTM) Хайди Ларсон рассказала в интервью немецкому журналу Spiegel, что некоторые общины выступали в 2000-х годах против прививки от полиомиелита, думая, что с ее помощью от них хотят избавиться . По словам эксперта, в Нигерии и Пакистане и вовсе убивали тех, кто хотел привить своих детей.

Как сообщили «Известиям» в лондонском Центре исследования этносов и расизма (CERS), многие реакции человека на риск (включая страх вакцинации) формируются моралью и прошлым опытом. Этнические меньшинства, в том числе в королевстве, не свободны от этого, но их опасения прежде всего связаны с недоверием к британским властям из-за расистской риторики .

— Скептическое отношение к вакцинации среди этнических меньшинств в Великобритании (и не только) не надо связывать с их неосведомленностью. У этой группы населения давно подорвано доверие к британским властям из-за структурного расизма , — заявил «Известиям» директор CERS, профессор Ипек Демир.

Целебные заговоры Фото: REUTERS/Stefan Wermuth

Эксперт напомнил о печально известном медицинском эксперименте, длившемся с 1932 по 1972 год в городе Таскиги под эгидой минздрава США, целью которого было исследовать все стадии заболевания сифилисом на представителях бедного афроамериканского населения . 200 из 600 участников не были заражены до эксперимента, многие заразили свои семьи и погибли.

— В Великобритании иммиграционная политика «враждебной среды» (термин появился при Терезе Мэй, которая инициировала жесткие проверки в отношении нелегальных мигрантов. — «Известия»), это подорвало доверие к инициативам властей даже у самых высокообразованных и осведомленных представителей этнических меньшинств, — подчеркнул Ипек Демир.

Вакцинная амнистия

«Беженцы, а также мигранты как с постоянным, так и пока с неутвержденным статусом остаются уязвимыми для коронавируса», — заявила журналу DEVEX представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Шабия Манту. Дело в том, что даже в странах, где нет проблем с доступом в вакцинам, находящиеся в процессе получения документов беженцы боятся обратиться в официальные медучреждения за прививкой, чтобы не попасть за решетку .

— О них сообщат в иммиграционную службу и в конечном итоге депортируют . Кроме того, в некоторых странах врачи требуют подтверждение действующего вида на жительство, чтобы зарегистрировать пациента, — заявил «Известиям» представитель Платформы для международных организаций, специализирующихся на правах незарегистрированных мигрантов (PICUM).

Как раз в Великобритании на эту проблему власти обратили внимание и даже пошли на уступки. Теперь мигранты, проживающие в королевстве, будут иметь право на бесплатную вакцинацию против COVID-19 независимо от их правового статуса . В правительстве также подчеркнули, что вакцинация не повлечет за собой иммиграционных проверок.

Целебные заговоры Фото: REUTERS/Paul Childs

Как рассказали «Известиям» в PICUM, подобную политику избрали Испания и Нидерланды . С 1 февраля лица без документов включаются в национальные программы вакцинации этих стран. Кроме того, по данным организации, Франция сделала прививки бесплатными для всех и не требует наличия карточки медицинского страхования. В Германии соискатели убежища, проживающие в центрах размещения, попадают во вторую категорию населения, которая получит вакцинацию , заявило правительство страны еще в декабре 2020 года. Однако другие государства Европы с более жесткой миграционной политикой не видят возможности дать одинаковый доступ всем.

— Нелегальные мигранты были исключены из кампании вакцинации в Польше. Мы не удивимся, если другие страны с исторически сложившейся ограничительной миграционной политикой будут применять аналогичные правила , — заявили «Известиям» в PICUM.

Еще в апреле 2020 года ВОЗ и Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI) запустили мировую инициативу COVAX по обеспечению равного доступа к вакцинам против COVID-19 «для всех стран независимо от уровня доходов». В интервью «Известиям» представители организаций отмечали, что COVAX — это «единственная возможность гарантировать, что люди во всех уголках мира независимо от их благосостояния получат доступ к вакцинам от коронавируса, как только они станут доступны». На новый запрос о том, могут ли антипрививочные настроения у национальных меньшинств нарушить их планы, в организации не ответили. И как поступать с вакцинами тем, кто уже потерял, но еще не нашел свой новый дом, — пока открытый вопрос.