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Пушков назвал чушью слова украинского посла о Крыме

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Российский сенатор Алексей Пушков в среду, 17 марта, назвал чушью слова посла Украины в Германии Андрея Мельника о Крыме.

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«Всё тот же скандальный посол в Берлине в очередной раз выдал чушь. Уверен, что в Берлине не знают ни одного способа «вернуть Крым Украине». И никакого морального долга перед Киевом не ощущают», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

По мнению сенатора, эта тема не относится к вопросам, о которых серьезно думают в Германии, и об этом давно дала понять канцлер ФРГ Ангела Меркель бывшему президенту Украины Петру Порошенко.

«Или посол мечтает о немецкой оккупации Крыма, как в годы войны? Ее не будет. Но у этого посла такая специализация — ахинею нести», — добавил Пушков.

Ранее в этот же день сообщалось, что Мельник заявил о помощи, которую Германия должна оказать Украине в «возвращении» Крыма. Он назвал это компенсацией за злодеяния времен Великой Отечественной войны. Дипломат отметил, что Германия дважды оккупировала Крым, где проводила кампанию истребления населения, во время которой были убиты сотни тысяч мирных жителей, в том числе 38 тыс. крымских евреев, пишет «Газета.ру».

16 марта глава МИД России Сергей Лавров заверил, что Крым навсегда останется с РФ и Западу во главе с США этого изменить не удастся. Он добавил, что Россия продолжит вести работу по закреплению в сознании иностранных партнеров «реалий, связанных с возвращением полуострова домой».

В 2014 году по итогам референдума Крым вошел в состав России. В ходе него 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за присоединение к России. Украина до сих пор считает регион своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла о соответствии процедуры присоединения всем нормам международного права.

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