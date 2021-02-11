Курс — на Берлин: почему Украина поссорилась с Германией

Между Киевом и Берлином разрастается дипломатический скандал. Поводом стало интервью президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, в котором он высказался о роли СССР в разгроме нацизма и поддержал строительство газопровода «Северный поток – 2». В ответ посол Украины Андрей Мельник обвинил политика в искажении истории и поддержке российской пропаганды. «Известия» разбирались в ситуации.

Не туда посол

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер дал интервью, в котором высказался за достройку газопровода «Северный поток – 2». По словам главы государства, отношения в энергетической сфере остаются «чуть ли не последним мостом между Россией и Европой». «Обе стороны должны задуматься, стоит ли полностью и бесповоротно разрушать этот мост», — сказал политик.

Он также напомнил, чем кончались разногласия двух стран ранее. Президент ФРГ подчеркнул, что 22 июня исполнится 80 лет со дня нападения Германии на СССР, а жертвами войны в Советском Союзе стали 20 млн человек. «Это не оправдывает ложную российскую политику сегодня, но мы не имеем права упускать из виду более широкий контекст», — сказал Штайнмайер.

После этого интервью президента Германии раскритиковал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. По словам дипломата, заявления Штайнмайера вызвали шок. «Ведь таким образом, по существу, подхватывается десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив о том, что Германия якобы несет историческую ответственность за варварские преступления только перед Россией», — возмутился посол.

Курс — на Берлин1 Посол Украины в Германии Андрей Мельник Фото: commons.wikimedia.org/Andrij Melnyk

Мельник добавил, что приравнивать СССР к России недопустимо, ведь такая трактовка ведет к пренебрежению «непомерными жертвами других народов», в первую очередь украинцев. «Именно вот этот «широкий контекст» и стоило бы иметь в виду, прежде чем цинично использовать чувствительные исторические аргументы ради обеления «Северного потока – 2», который уже в наши дни несет в себе прямую угрозу новой горячей фазы российской агрессии» , — заявил украинский дипломат.

Заявление Мельника вызывает сразу несколько вопросов. С одной стороны, слова посла некорректны с исторической точки зрения. Нацистская Германия воевала с СССР, а не с какой-то отдельной советской республикой. Украинского государства не существовало, а значит, не было и специального нападения на него. С другой стороны, апелляции к победе над гитлеровцами выглядят странно, если учесть, что современная Украина прославляет коллаборантов и пособников нацистов.

С третьей стороны, обращает на себя внимание риторика Мельника. Германия — лидер Евросоюза, страна, от которой во многом зависит будущее украинского режима. При таких условиях обвинения президента в цинизме выглядят дерзко и непочтительно. При этом Штайнмайер отреагировал на заявление посла Украины сдержанно. «Текст интервью говорит сам за себя», — сказал он, добавив, что встретил обвинения в искажении истории с «полным непониманием».

Битва на SMS-ках

В отношениях Украины и Германии не первый раз возникают сложности. В январе посол Андрей Мельник обвинил бундестаг в применении двойных стандартов. Возмущение дипломата вызвало решение немецкого парламента установить памятник польским жертвам войны, но не ставить отдельный памятник погибшим украинцам. «Приходится констатировать выборочный подход бундестага. Складывается впечатление, что к жертвам Второй мировой применяют двойные стандарты: одни нации заслуживают мемориал, а другие — нет», — сказал посол.

Курс — на Берлин3 Марш, посвященный 68-й годовщине смерти командующего Украинской повстанческой армией Романа Шухевича, во Львове, Украина, 2018 год Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Aliona Nikolaievych

Ситуацию тогда комментировал депутат рады Максим Бужанский. «В Киеве именем гауптмана абвера [Романа Шухевича] назвали проспект, регулярно устраивают ритуальные пляски вокруг одной из эсэсовских дивизий. Я бы сказал, что, перед тем как требовать от кого-то почтить память погибших, нужно самим перестать ее оскорблять», — отмечал парламентарий.

Еще один скандал произошел в 2019 году. Тогда парламент Германии отказался признать голодомор — массовый голод 1932–1933 годов — геноцидом украинцев. Немецкие депутаты поясняли, что термин «геноцид» стал международным уже после Второй мировой войны. Указывали на отсутствие доказательств намеренного уничтожения украинцев как нации. Украинскую версию истории отказалась тогда поддерживать и международная комиссия историков. В ответ тот же Мельник раскритиковал работу комиссии. «Мы недовольны и разочарованы так называемой работой этой комиссии на протяжении последних четырех лет», — подчеркивал он.

Позже произошел еще один характерный инцидент. Международная комиссия историков собиралась провести вебинар о голодоморе. Для участия в нем организаторы пригласили украинского доктора наук Георгия Касьянова, который известен тем, что выступает против криминализации вопроса голодомора. Посольство Украины потребовало отменить мероприятие. В прессу попали SMS-сообщения, которые Андрей Мельник присылал одному из организаторов Шульцу Весселю. «Приглашение Касьянова — это пощечина и последняя капля для нашего терпения», — возмущался Мельник.

Еще один скандал произошел в 2017 году. Тогда посол ФРГ на Украине Эрнст Райхель высказался об урегулировании конфликта в Донбассе. По словам дипломата, выборы на неподконтрольной Киеву территории можно провести и до того, «как на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг». Райхель напомнил, что парламентские выборы в ГДР в 1990 году прошли в присутствии советских войск и при существовавшем тогда коммунистическом режиме.

Курс — на Берлин2 Депутат украинской рады Алексей Гончаренко возле посольства Германии в Киеве, 2017 год Фото: facebook.com/alexeygoncharenko

Наблюдатели отмечали, что представитель Берлина, по сути, повторил тот порядок действий, который записан в Минских соглашениях. Но в Киеве слова посла вызвали бурю эмоций. Депутат рады Анна Гопко призывала бойкотировать посла. Вице-спикер рады Ирина Геращенко предлагала дипломату опровергнуть свои слова. Еще один депутат Алексей Гончаренко на фрагменте Берлинской стены, установленном возле посольства Германии в Киеве, написал краской слово Nein! («Нет!»).

Проклятие Гитлера

Эксперты говорят, что количество скандалов рано или поздно приведет к заметному ухудшению двусторонних отношений. «Уже сейчас мы видим взаимное охлаждение. Киев всё больше взаимодействует с другими центрами силы, например, с Турцией и Великобританией», — отмечает в беседе с «Известиями» украинский политолог Алексей Якубин.

Он добавляет, что череда конфликтов свидетельствует о низком уровне украинской дипломатии. «Еще одна причина — запутанная информационная политика. Внутри страны много говорится о героизме пособников нацистов. Вовне транслируются другие смыслы, действующий режим вспоминает о причастности к Победе. Недоумение возникает и у украинских чиновников, и у зарубежных партнеров», — подчеркивает эксперт.