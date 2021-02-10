Штайнмайер ответил на обвинения посла Украины в «искажении» истории

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отверг критику посла Украины в Германии Андрея Мельника, обвинившего его в якобы искажении истории. Об этом пишет DW со ссылкой на представителей Штайнмайера.

Уточняется, что в Берлине с «полным непониманием» встретили обвинения украинского посла и отметили, что «текст интервью говорит сам за себя».

Речь идет об интервью Штайнмайера изданию Rheinische Post. В разговоре с журналистами президент Германии отметил, что отношения в области энергетики являются «почти последним мостиком между Россией и Европой» после многолетнего ухудшения связей Берлина и Москвы. Также он напомнил о нападении нацистской Германии на СССР 22 июня 1941 года.

«Жертвами войны стали более 20 млн жителей Советского Союза. Это не оправдывает сегодняшние промахи российской политики, но нам нельзя упускать из виду этот более широкий контекст», — заявил Штайнмайер.

Это высказывание и стало поводом для критики со стороны Мельника. Посол Украины обвинил президента Германии в искажении истории и представлении «сомнительных исторических аргументов». Мельник добавил, что Штайнмайер не упомянул отдельно граждан Украины, которые также участвовали в военных действиях. По словам дипломата, слова президента ФРГ «глубоко ранили украинцев».

Также Мельник заявил о необходимости создания в Берлине мемориала украинцам, ставших жертвами нацистов, и отметил, что «Северный поток – 2» является геополитическим проектом и идет вразрез с интересами Киева.

При этом в Германии заявляют о неизменности позиции по «Северному потоку – 2». Более того, в Берлине подчеркнули, что отказ ФРГ продолжать строительство газопровода привел бы к огромному экономическому ущербу, а последствия для отношений с РФ «невозможно измерить».

Ранее в феврале канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал позицию властей Германии по строительству «Северного потока – 2». Он отметил, что выгоду от реализации проекта получат ФРГ, Австрия и другие страны Евросоюза. Курц добавил, что считает трубопровод важным для всей Европы.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.