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В Германии оценили ущерб в случае отказа от «Северного потока – 2»

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Отказ Германии продолжать строительство газопровода «Северный поток – 2» привел бы к огромному экономическому ущербу, а последствия для отношений с РФ «невозможно измерить вообще». Такое мнение во вторник, 9 февраля, выразил глава германо-российского форума Маттиас Платцек.

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Он добавил, что санкции не помогут изменить ситуацию в лучшую сторону. Более того, в последнее время из-за рестрикций увеличился риск военной эскалации в Европе и ухудшились экономические отношения государств.

«Поэтому я не верю в выход из «Северного потока – 2». Экономический ущерб будет огромным, политический ущерб невозможно измерить вообще», — заявил Платцек в интервью «РИА Новости».

По его словам, заморозка проекта может привести к изоляции России, что не входит в рамки интересов Германии.

Ранее в феврале канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал позицию властей Германии по строительству «Северного потока – 2». Австрийский канцлер отметил, что выгоду от реализации проекта получат ФРГ, Австрия и другие страны Евросоюза. Курц добавил, что считает трубопровод важным для всей Европы.

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что обсудит «Северный поток – 2» с новой администрацией США и надеется на достижение решения по проекту. Она добавила, что проект играет большую роль в трансатлантических отношениях.

Кроме того, сообщалось, что власти США поставили ФРГ ряд условий для снятия санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2». Однако в немецком правительстве не увидели возможностей для уступок США по проекту и сослались на уже достигнутые договоренности по транзиту газа через Украину.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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