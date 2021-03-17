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Украинский посол попросил у Германии помощи в «возвращении» Крыма

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник попросил у Берлина помощи в «возвращении» Крыма.

«Моральный долг Германии положить конец незаконной «оккупации» Крыма следует из исторической ответственности Федеративной Республики перед Украиной за нацистскую тиранию более чем с восемью миллионами украинских жертв войны», — написал Мельник в своей авторской колонке в издании Berliner Zeitung, опубликованной 17 марта.

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Дипломат добавил, что Германия дважды оккупировала Крым, где проводила беспощадную кампанию истребления населения, в ходе которой были убиты сотни тысяч мирных жителей, в том числе 38 тыс. крымских евреев.

По словам Мельника, Россия хочет укрепить свои позиции на полуострове, чтобы превратить его из бывшего курортного рая в военную базу. Посол выразил уверенность, что Германия и ее союзники имеют политические и экономические инструменты, чтобы заставить РФ отказаться от «аннексии» Крыма и остановить «агрессивное поведение».

16 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Крым навсегда останется с Россией, и Западу во главе с США не удастся изменить этого. По словам высокопоставленного дипломата, никакие действия иностранных государств не смогут изменить эту реальность — ни с международно-правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения.

Лавров добавил, что Россия в свою очередь продолжит вести работу по закреплению в сознании иностранных партнеров «реалий, связанных с возвращением полуострова домой».

Крым вошел в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура проходила в соответствии с международным правом. Но до сих пор Киев считает полуостров своей территорией. Москва не раз заявляла, что вопрос принадлежности Крыма навсегда закрыт.

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