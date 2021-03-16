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МИД признал тщетными попытки Запада изменить принадлежность Крыма России

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Крым навсегда останется с Россией, Западу во главе с США не удастся изменить этого, говорится в опубликованном во вторник, 16 марта, заявлении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова во время выступления на телеканале «Крым 24».

«Семь лет назад — в полном соответствии с международным правом — вы высказались за вхождение полуострова в состав Российской Федерации. Такая форма реализации закрепленного в Уставе ООН права народов на самоопределение стала единственным способом защиты интересов, достоинства, жизни крымчан на фоне угроз со стороны националистов и неонацистов, пришедших к власти в Киеве в результате антиконституционного вооруженного переворота», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, судьба и будущее Крыма — навсегда с Россией, «нравится это кому-то или нет».

«Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность — ни с международно-правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения», — отметил Лавров.

Новость дополняется.

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