На Украине рассказали о планах начать войну за Крым в 2014 году

Украина планировала начать войну за Крым после его воссоединения с Россией в 2014 году. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщил первый заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Виктор Назаров.

По его словам, украинские военные могли занять аэродромы полуострова и прочие стратегические объекты, чтобы удержать их.

«Те замыслы предусматривали наше силовое вмешательство в Крыму. Мы понимали, что задача довольно сложная и вряд ли может быть выполнена на 100%. Но тем не менее взять под контроль ключевые аэродромы, ключевые объекты, <...> она была реальна», — заявил Назаров в интервью «Крым.Реалии»

Назаров добавил, что план был рассмотрен Генеральным штабом ВСУ, но позднее отменен главой ведомства Михаилом Куциным в связи с напряженностью ситуации.

11 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал принятую на заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны стратегию «деоккупации» и реинтеграции Крыма исторической. По его словам, одобренная стратегия — три кита возвращения Крыма: консолидация («работаем над объединением усилий всех партнеров на базе крымской платформы»); синергия («восстановление международного права и, как следствие, — полного украинского суверенитета над АР Крым и городом Севастополь»).

Позже член комитета Совета Федерации по международным делам от полуострова Сергей Цеков заявил, что слова министра о планах по «возвращению» Крыма — очередное громкое заявление. По мнению сенатора, власти Украины и сами не знают, в чем заключается стратегия по «возвращению Крыма».

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.