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В МИД Украины назвали «три кита» политики «возвращения» Крыма

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал принятую в четверг, 11 марта, на заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны стратегию «деоккупации» и реинтеграции Крыма исторической.

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«Исторический документ, который должен был быть еще в 2014. Четкий сигнал: мы не только призываем мир помочь вернуть Крым, Украина сама серьезно и системно этим занимается по инициативе президента Владимира Зеленского. Три кита возвращения Крыма: стратегия, одобренная сегодня; консолидация — работаем над объединением усилий всех партнеров на базе Крымской платформы; синергия — восстановление международного права и как следствие — полного украинского суверенитета над АР Крым и города Севастополь», написал глава украинского МИД в своем Twitter-аккаунте.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в четверг совет утвердил Стратегию «деоккупации» Крыма.

11 марта депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что работа Украины по возвращению региона — это сизифов труд. Так он прокомментировал заявление председателя комитета парламента Эстонии по международным делам Марко Михельсона, который накануне пообещал, что страна поможет Украине «вернуть» Крым.

Ранее, 10 марта, первый заместитель постпреда РФ при Совбезе ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия проведет неформальное заседание организации по теме Крыма 17 марта. Участие в заседании примут представители полуострова.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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