Россия проведет неформальное заседание Совбеза ООН по Крыму

Россия проведет неформальное заседание Совбеза ООН по теме Крыма 17 марта, участие примут представители полуострова. Об этом в среду, 10 марта, сообщил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

Он добавил, что в предстоящую пятницу также состоится неформальная встреча СБ ООН по тому же вопросу, организаторами выступят Эстония и другие западные страны, которые являются членами Совбеза.

Полянский подчеркнул, что Эстония при этом не предоставит право выступления жителям Крыма, причина такого решения неизвестна.

«Правда о ситуации на полуострове им абсолютно не нужна. Поэтому мы, не откладывая в долгий ящик, по согласованию с крымчанами объявили о проведении нашей «Аррии» (формула, согласно которой неформальное заседание СБ ООН не предусматривает обязательного участия всех членов организации. — Ред.) по Крыму уже 17 марта», — говорится в публикации Полянского в Telegram-канале.

По словам дипломата, крымчане подобрали докладчиков, которые представят общественность полуострова. При этом Полянский рассчитывает, что участие России во встрече представителей Запада будет способствовать их ответному участию во встрече, организованной РФ.

24 февраля Полянский раскритиковал заявление немецкого коллеги Кристофа Хойсгена о якобы нарушении прав человека в Крыму. По его словам, «гораздо проще распространять небылицы про ужасы в якобы оккупированном Крыму, тогда как узнать правду и убедиться в лживости этих измышлений проще простого».

За день до этого в Генеральной ассамблее ООН прошло заседание, посвященное ситуации «на временно оккупированных территориях Украины». На нем выступили в том числе Хойсген и Полянский. Постпред ФРГ выразил обеспокоенность судьбой крымских татар, которых, по его словам, притесняют на полуострове.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.