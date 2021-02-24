Полянский раскритиковал заявление ФРГ о «нарушении» прав человека в Крыму

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал заявление немецкого коллеги Кристофа Хойсгена о якобы нарушении прав человека в Крыму.

Накануне в Генеральной ассамблее ООН прошло заседание, посвященное ситуации «на временно оккупированных территориях Украины». На нем выступили в том числе Хойсген и Полянский. Постпред ФРГ выразил обеспокоенность судьбой крымских татар, которых, по его словам, притесняют на полуострове.

«Я спрашиваю представителя России, почему Россия не предоставляет доступ независимым миссиям, наблюдателям, чтобы те проверили ситуацию с правами человека в Крыму», — приводит «РИА Новости» слова Хойсгена.

Полянский в ответ упрекнул немецкого постпреда в том, что тот «картинно сокрушается».

«Спросите у ваших соотечественников, в том числе из бундестага, которые регулярно в Крыму бывают. Лично вас, кстати, и мы, и крымчане в Крым приглашали. Может быть, вы просто поиздержались и намекаете, чтобы мы вам билет купили? Так скажите прямо, зачем темнить», — сказал российский дипломат.

По его словам, «гораздо проще распространять небылицы про ужасы в якобы оккупированном Крыму, тогда как узнать правду и убедиться в лживости этих измышлений проще простого».

Он подчеркнул, что так ежегодно поступают около миллиона украинцев, которые по-прежнему отдыхают на полуострове и оставляют позитивные отклики в соцсетях. Полянский добавил, что если и стоит «оправданно говорить о какой-либо оккупации», так это «об оккупации майданной Украиной Украины нормальной, которая была открытой дружественной для нас страной с общими ценностями и идеалами».

«Майданное безумие и геополитические соображения наших западных коллег превратили ее в вотчину националистов и анти-Россию», — подчеркнул зампостпреда.

Во вторник глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что Киев пытается представить борьбу с радикальными течениями как преследование крымских татар и украинцев в Крыму.

Он посоветовал украинской стороне рассказать в ООН «об убийстве своих граждан, открытом геноциде, жесткой цензуре и закрытии телеканалов», в том числе крымскотатарского телеканала ATR, который ежегодно оказывается на грани закрытия по политическим мотивам.

Ранее в тот же день постпред Украины при ООН Сергей Кислица сообщил, что Генассамблея ООН «не приняла и не примет российскую мантру о том, что вопрос Крыма закрыт». Он считает, что Москва пытается уничтожить самобытность украинцев и крымских татар на полуострове, продолжая произвольные аресты.

В ходе заседания ГА ООН он призвал лишить Россию права вето в Совете Безопасности.

В январе Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) счел недоказанными ряд обвинений Украины против России по жалобе, связанной с Крымом. В суде подтвердили свои процессуальные полномочия по дальнейшему рассмотрению дела, в рамках которого дадут правовую оценку претензиям Киева по событиям 2014–2015 годов на полуострове.

Украина подала жалобу в ЕСПЧ в марте 2014 года, заявив о якобы большом количестве нарушений прав человека и преступлений в Крыму, обвинив в них Россию.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.