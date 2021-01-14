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Минюст прокомментировал решение ЕСПЧ по жалобе Киева из-за Крыма

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) счел недоказанными ряд обвинений Украины против России по жалобе, связанной с Крымом. Об этом сообщается на сайте российского Минюста в четверг, 14 января.

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«ЕСПЧ сделал вывод о недоказанности целого ряда обвинений, выдвинутых украинскими властями против Российской Федерации, в том числе о якобы имевших место случаях убийства мирных граждан, безосновательного задержания и запугивания иностранных журналистов, незаконного изъятия имущества украинских военнослужащих, дискриминации этнических украинцев, политически мотивированного уголовного преследования проукраински настроенных лиц, отказов в регистрации религиозных и иных организаций», — говорится на сайте министерства.

В ведомстве отметили, что «необходимая аргументация о безосновательности соответствующих претензий и подтверждающие доказательства» Минюст России представил в ЕСПЧ в процессе обмена правовыми позициями, в том числе в ходе публичных слушаний, в Большой палате ЕСПЧ в сентябре 2019 года.

При этом ЕСПЧ подтвердил свои процессуальные полномочия по дальнейшему рассмотрению дела, в рамках которого дадут правовую оценку претензиям украинской стороны по обстоятельствам, связанным с событиями 2014–2015 годов. в Крыму. Дальнейший график разбирательства по делу ЕСПЧ сформирует и доведет до участников процесса в установленном порядке.

Далее правовая позиция Минюста «будет по-прежнему базироваться на установленных международным правом критериях оценки ответственности государств», нормах Конституции России, положениях международных договоров и практике международных трибуналов.

Украина подала жалобу в ЕСПЧ в марте 2014 года, заявив о якобы большом количестве нарушений прав человека и преступлений в Крыму, в которых обвинила Россию. В мае 2018 года палата суда, ответственная за межгосударственные дела, отказалась от своей юрисдикции в пользу Большой палаты.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к Российской Федерации высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

Киев не признает итоги голосования и строит планы по «возвращению» полуострова. Москва регулярно указывает, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм и вопрос принадлежности региона закрыт навсегда.

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