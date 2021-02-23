Украина предложила лишить Россию права вето в Совбезе ООН

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал лишить Российскую Федерацию права вето в Совете Безопасности. Об этом он заявил в ходе заседания в Генеральной Ассамблее ООН, которое посвящено ситуации на «временно оккупированных территориях Украины».

«Пока Россия отрицает свою роль в конфликте, перспективы мирного разрешения будут оставаться иллюзорными», — заявил он. По словам дипломата, Москва остается стороной конфликта, участвуя в нем «с первого дня агрессии».

11 февраля заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что отношения между Евросоюзом и Россией не нормализуются, пока не будут выполнены Минские соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

В тот же день постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что власти Украины уже не пытаются скрывать нежелание выполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений. Также он назвал Германию и Францию соучастниками преступлений, которые творит Киев в Донбассе.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей юго-востока Украины, которые отказались признать итоги государственного переворота. При этом украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва многократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к выполнению Минских договоренностей и проведению прямых переговоров с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

Урегулирование ситуации обсуждается в рамках трехсторонней контактной группы — уполномоченных представителей Украины, ОБСЕ и РФ — и нормандского формата при посредничестве Москвы, Парижа и Берлина.