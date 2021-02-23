Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Украина объявила о выходе из соглашений СНГ о гражданской авиации
Мир
В США обеспокоились возможной покупкой Египтом истребителей Су-35
Общество
Салют в честь Дня защитника Отечества прогремел в Москве
Мир
Украина предложила лишить Россию права вето в Совбезе ООН
Интернет
Twitter объявил о блокировке ста связанных с Россией аккаунтов
Мир
Страны-участницы СВПД обвинили Иран в нарушении обязательств
Наука
Ученые заявили о разгадке «кода да Винчи»
Мир
Еврокомиссия раскритиковала ограничения на поездки в шести странах ЕС
Мир
Захарова обвинила Госдеп в подрыве принципов свободной конкуренции

Украина предложила лишить Россию права вето в Совбезе ООН

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал лишить Российскую Федерацию права вето в Совете Безопасности. Об этом он заявил в ходе заседания в Генеральной Ассамблее ООН, которое посвящено ситуации на «временно оккупированных территориях Украины».

Выстрел в перемирие: с чем связано новое обострение в Донбассе
Порошенко потребовал вернуть украинских солдат в окопы

«Пока Россия отрицает свою роль в конфликте, перспективы мирного разрешения будут оставаться иллюзорными», — заявил он. По словам дипломата, Москва остается стороной конфликта, участвуя в нем «с первого дня агрессии».

11 февраля заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что отношения между Евросоюзом и Россией не нормализуются, пока не будут выполнены Минские соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

В тот же день постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что власти Украины уже не пытаются скрывать нежелание выполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений. Также он назвал Германию и Францию соучастниками преступлений, которые творит Киев в Донбассе.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей юго-востока Украины, которые отказались признать итоги государственного переворота. При этом украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва многократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к выполнению Минских договоренностей и проведению прямых переговоров с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

Урегулирование ситуации обсуждается в рамках трехсторонней контактной группы — уполномоченных представителей Украины, ОБСЕ и РФ — и нормандского формата при посредничестве Москвы, Парижа и Берлина.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021