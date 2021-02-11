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Небензя обвинил Украину в нежелании выполнять Минские соглашения
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Небензя обвинил Украину в нежелании выполнять Минские соглашения

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Украинские власти уже не пытаются скрывать нежелание выполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений, заявил в четверг, 11 февраля, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Формат и содержание: что изменилось за год после нормандского саммита
И почему процесс урегулирования в Донбассе по-прежнему находится в тупике

«Мы вынуждены констатировать, что упорное нежелание Киева выполнять обязательства по комплексу мер не скрывается уже даже на уровне украинского руководства», — приводит его слова ТАСС.

Постпред также назвал Германию и Францию соучастниками преступлений, которые творит Киев в Донбассе. Он напомнил, что в декабре 2020 года представители Берлина и Парижа уклонились от участия в неформальной встрече СБ ООН с участием представителей ДНР и ЛНР.

«Те, кто поддерживают лишь одну сторону внутриукраинского конфликта и потакают вопреки фактам ее болезненным фантазиям о «российской агрессии», не могут называть себя посредниками. Вы, господа, скорее соучастники творимых Киевом преступлений против населения Донбасса», — подчеркнул дипломат.

4 февраля глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что привлечение США к нормандскому формату якобы поможет «значительно усилить» влияние на Москву по вопросам ситуации в Донбассе.

18 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что главной причиной отсутствия прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе является то, что Берлин и Париж не могут повлиять на Киев.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить минские договоренности и вести прямые переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками.

Урегулирование ситуации обсуждается в рамках трехсторонней контактной группы — уполномоченных представителей Украины, ОБСЕ и России — и нормандского формата при посредничестве Москвы, Парижа и Берлина.

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