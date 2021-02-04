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На Украине объяснили желание привлечь США к переговорам по Донбассу

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Привлечение США к нормандскому формату (Россия, Германия, Франция, Украина) якобы поможет «значительно усилить» влияние на Москву по вопросам ситуации в Донбассе. Об этом в четверг, 4 февраля, заявил заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

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«Это могло бы значительно усилить формат и значительно усилить влияние на действия Российской Федерации», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Вместе с этим Кравчук признал, что российская сторона никогда не согласится с таким предложением, но украинские власти не намерены считаться с Кремлем в этом вопросе.

В конце января замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар отмечал, что один из ключевых вопросов для обсуждения с американской стороной ― это активное привлечение Вашингтона к урегулированию ситуации в Донбассе.

В МИД России 22 января заявили, что подключение Соединенных Штатов к нормандскому формату нужно Киеву, чтобы отойти от выполнения минских договоренностей.

Как считают в ведомстве, сигналы от новой американской администрации не позволяют рассчитывать на конструктивное участие Вашингтона в урегулировании ситуации в регионе.

Зеленский в интервью газете The New York Times 19 декабря заявил, что рассчитывает на помощь Вашингтона при администрации президента США Джо Байдена в прекращении боевых действий в Донбассе.

Президент объяснял это тем, что до того как Байден возглавил США, у него «были тесные связи с Украиной, он хорошо понимает россиян, и понимает различия между Украиной и Россией», что «поможет укрепить отношения, прекратить войну в Донбассе».

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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