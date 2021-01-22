В Москве назвали причины желания Киева подключить США к нормандскому формату

Подключение США к нормандскому формату» (Россия, Германия, Франция, Украина) нужно Киеву, чтобы отойти от выполнения Минских договоренностей. Об этом заявили ТАСС в МИД РФ в пятницу, 22 января.

«Подключение США (а нередко в этом контексте упоминается еще и Великобритания), по замыслу Киева, позволило бы усилить давление на Россию, которую пытаются выставить «агрессором и оккупантом», в интересах урегулирования конфликта по киевским лекалам, то есть в отход от положений минского Комплекса мер, который закреплен резолюцией 2202 СБ ООН», — сказали в министерстве.

В ведомстве добавили, что сигналы от новой американской администрации не позволяют рассчитывать на конструктивное участие Вашингтона в урегулировании ситуации на юго-востоке Украины.

«Конечно, мы бы только приветствовали прямую вовлеченность Вашингтона в нормандские дискуссии, если бы это способствовало выполнению Киевом взятых на себя обязательств. Однако, к сожалению, судя по сигналам, идущим от формируемой новой администрации США, рассчитывать на это не приходится», — подчеркнули в МИДе.

Расширение круга участников «нормандского формата» возможно только на основе консенсуса, которого нет, уточнили в ведомстве.

Ранее в пятницу СМИ сообщили, что встречу политических советников лидеров «нормандского формата» по Украине перенесли на несколько дней по взаимному согласию сторон. Встреча была запланирована в онлайн-формате на 22 января.

Последние переговоры прошли 12 января. Они продолжались более шести часов. Стороны обсудили реализацию договоренностей, которые были приняты в ходе Парижского саммита – 2019.

После этого президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил о практически отсутствии прогресса в мирном урегулировании ситуации в Донбассе.

Представитель России — замглавы администрации президента Дмитрий Козак, называл переговоры полезными, но также указал на отсутствие прорыва в вопросе урегулирования.

Зеленский в интервью газете The New York Times 19 декабря заявил, что рассчитывает на помощь Вашингтона при администрации президента США Джозефа Байдена в прекращении боевых действий в Донбассе. Украинский лидер объяснил это тем, что до того как Байден возглавил Соединенные Штаты, у него «были тесные связи с Украиной, он хорошо понимает россиян, и понимает различия между Украиной и Россией», что «поможет укрепить отношения, прекратить войну в Донбассе».

Нормандский формат существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

С тех пор состоялись несколько встреч на высшем уровне, последняя — 9 декабря 2019 года в Париже. По ее итогам было принято итоговое заявление, в котором, в частности, говорилось об установлении перемирия в Донбассе, внесение в законодательство Украины поправок в соответствии с Минскими договоренностями и закрепление «формулы Штайнмайера». Большая часть пунктов так и осталась не реализованной Киевом.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.