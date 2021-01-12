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Козак рассказал об итогах встречи политсоветников «нормандской четверки»

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Заместитель руководителя администрация президента России Дмитрий Козак во вторник, 12 января, прокомментировал прошедшую встречу политсоветников «нормандской четверки». По его словам, переговоры были полезными, но окончательных решений пока не принято.

Формат и содержание: что изменилось за год после нормандского саммита
И почему процесс урегулирования в Донбассе по-прежнему находится в тупике

Встреча политических советников лидеров стран «нормандской четверки» по украинскому урегулированию состоялась во вторник в Берлине. С российской стороны в них принял участие Козак.

«К сожалению, похвастаться нечем. Могу сказать, чем отличалась сегодняшняя встреча. Это был достаточно откровенный обмен мнениями по всем вопросам реализации Минских соглашений, реализации итогов парижского саммита, прежде всего по политической составляющей. Найти окончательные решения не удалось», — сказал он.

По словам замруководителя администрации президента РФ, режим прекращения огня в Донбассе «худо-бедно соблюдается», а силовые акции со стороны Украины были бы самоубийством. В настоящее время, подчеркнул он, «нет ощущения», что боевые действия с украинской стороны могли бы быть возобновлены.

Козак также ответил на вопрос о возможных изменениях в переговорах «нормандской четверки» после смены власти в США.

«Прогнозировать это сложно, идут различные процессы. Вы, наверное, слышали, сегодня целую группу украинских граждан обвинили во вмешательстве в американские выборы», — заявил он, напомнив, что избранный президент США Джо Байден активно «курировал» украинское направление внешней политики в администрации бывшего американского лидера Барака Обамы.

Козак также добавил, что представители стран «четверки» проведут новые переговоры через две недели, вероятнее всего, в видеоформате.

Предыдущая встреча политсоветников «четверки» состоялась 11 сентября 2020 года в Берлине. Москву также представлял Козак. Тогда по итогам встречи он также заявил об отсутствии прорывов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 декабря сообщил, что сроки проведения нового саммита лидеров в нормандском формате можно будет обсуждать только после реализации договоренностей предыдущей встречи.

На последней встрече лидеров «четверки» 9 декабря 2019 года в Париже участники приняли итоговое заявление, в котором, в частности, выступили за установление перемирия в Донбассе, внесение в законодательство Украины поправок в соответствии с «формулой Штайнмайера» и закрепление особого статуса региона в конституции страны. Однако большая часть пунктов так и осталась нереализованной.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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