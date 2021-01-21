Источник назвал дату онлайн-встречи политсоветников «нормандской четверки»

Встреча политических советников лидеров «нормандской четверки» по Украине пройдет в онлайн-формате 22 января. Об этом сообщил в четверг, 21 января, «РИА Новости» источник в администрации президента.

«Встреча состоится в формате ВКС (видео-конференц-связи. — Ред.) 22 января», — подтвердил информацию собеседник агентства.

Ранее, 12 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча советников лидеров в «нормандском формате» пройдет 22 января.

Последние переговоры политических советников лидеров «нормандской четверки» (Россия, ФРГ, Франция, Украина) прошли 12 января. Они продолжались более шести часов. Стороны обсудили реализацию договоренностей, принятых в ходе Парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта. Россию представлял замглавы администрации президента Дмитрий Козак. Участники переговоров сочли встречу полезной, но незавершенной, поэтому было принято решение закрепить договоренности на следующей встрече.

В начале декабря 2019 года в Париже участники так называемого нормандского саммита приняли итоговое заявление, в котором, в частности, выступили за установление перемирия в Донбассе, внесение в законодательство Украины поправок в соответствии с Минскими договоренностями и закрепление «формулы Штайнмайера». Однако большая часть пунктов так и осталась нереализованной.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и «нормандском» форматах.