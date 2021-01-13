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Советники лидеров «нормандской четвёрки» договорились о новой встрече

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В ФРГ завершились переговоры политсоветников лидеров «нормандской четвёрки» (Россия, ФРГ, Франция, Украина). Как сообщает телеканал «Известия», встреча в Берлине продолжалась более шести часов.

Стороны сочли встречу полезной, но незавершённой. Поэтому по итогу было принято решение закрепить договоренности через две недели.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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