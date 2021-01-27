МИД Украины заявил о необходимости привлечь США к переговорам по Донбассу

Один из ключевых вопросов для обсуждения с США ― это активное привлечение Вашингтона к урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом заявил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар в интервью агентству «Укринформ», опубликованном 27 января.

«Президент Украины Владимир Зеленский сразу после победы на выборах предлагал идею перезагрузки форматов и более активного привлечения Соединенных Штатов к переговорному процессу. Это один из ключевых вопросов для обсуждения с американской стороной», ― сказал он агентству.

Ранее, 22 января, в МИД России подчеркнули, что подключение Соединенных Штатов к нормандскому формату (Россия, Германия, Франция, Украина) нужно Киеву, чтобы отойти от выполнения минских договоренностей.

В ведомстве добавили, что сигналы от новой американской администрации не позволяют рассчитывать на конструктивное участие Вашингтона в урегулировании ситуации на юго-востоке Украины.

20 января Зеленский пригласил американского лидера Джо Байдена посетить Киев для улучшения международных отношений.

В декабре 2020 года в интервью газете The New York Times украинский лидер заявил, что рассчитывает на помощь Вашингтона в прекращении боевых действий в Донбассе.

Зеленский объяснил это тем, что до того, как Байден возглавил Соединенные Штаты, у него «были тесные связи с Украиной, он хорошо понимает россиян и понимает различия между Украиной и Россией», что якобы «поможет укрепить отношения, прекратить войну в Донбассе».

Киев проводит военную операцию против жителей юго-востока Украины с 2014 года. Вопрос урегулирования вооруженного конфликта обсуждается при посредничестве России, Германии и Франции в рамках нормандского формата, а также в формате встреч Минской группы ОБСЕ. При этом Украина отказалась от выполнения политических пунктов Минских соглашений, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности и добиваясь первоочередной передачи под свой контроль участка границы с РФ в зоне конфликта.