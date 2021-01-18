Лавров назвал причину отсутствия прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе

Главная причина отсутствия прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе состоит в том, что Берлин и Париж не могут повлиять на Киев. Об этом заявил в понедельник, 18 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

«Можно долго сокрушаться по этому поводу, но главная причина заключается, я убежден, в неспособности или нежелании Берлина и Парижа заставить их подопечных в Киеве прекратить подрывать Минские договоренности», — сказал Лавров.

По его словам, представители Киева в последнее время делают многочисленные заявления относительно необязательности выполнения Минских соглашений.

«Полная неграмотность, потому что Минские договоренности одобрены Советом Безопасности ООН в единогласно принятой резолюции. Тем самым они стали частью международного права», — подчеркнул Лавров.

Он отметил, что для него сейчас важнее всего понять, «что себе думают французы и немцы, когда в ответ на наши многочисленные, в том числе в виде моих писем, призывы урезонить и образумить киевских представителей на переговорах с Донбассом» они не произносят ничего публичного, уходят «в тень, под корягу».

«Если есть установка, что нельзя обижать руководство Украины, с которой связана одна из надежд на сдерживание России, то тогда пусть нам так прямо и скажут. Тогда мы уже будем по-другому выстраивать свои действия на этом направлении», — заявил Лавров.

Он добавил, что Киев должен стыдиться того, что согласованный по принципу «все на все» обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) затягивается.

«Республики объявили, что планируют передать часть украинских граждан, которые удерживаются на территории ДНР и ЛНР, Киеву. В одностороннем порядке. Пусть хотя бы украинская власть испытает чувство стыда, за то, что обмен «всех на всех», как договаривалось раньше, затягивается по причинам, которые не имеют никакого отношения к гуманитарным соображениям», — уточнил Лавров.

16 января глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Киев приветствует решение самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в одностороннем порядке передать Украине группу удерживаемых лиц.

Киев проводит военную операцию против жителей юго-востока Украины с 2014 года. Вопрос урегулирования вооруженного конфликта обсуждается при посредничестве России, Германии и Франции в рамках «нормандского формата», а также в формате встреч Минской группы ОБСЕ. При этом Украина отказалась от выполнения политических пунктов Минских соглашений, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности и добиваясь первоочередной передачи под свой контроль участка границы с РФ в зоне конфликта.

Впервые обмен пленными в Донбассе осуществили 29 декабря 2019 года. Киев передал ДНР и ЛНР 124 человека, Донецк и Луганск отдали 76 человек. В минувшем году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР — 20.