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Боррель назвал условие нормализации отношений России и ЕС
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Боррель назвал условие нормализации отношений России и ЕС

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Отношения между Евросоюзом и Россией не нормализуются, пока не будут выполнены Минские соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации ЕС–Украина 11 февраля заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

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«Пока не будет реализации Минских соглашений, нормализация в отношениях между ЕС и Россией не произойдет», — приводит его слова ТАСС.

Боррель посетил Москву 4–6 февраля. Он встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а также с представителями российских общественных организаций. По итогам встреч Боррель заявил, что Россия и Европа должны сотрудничать для достижения хороших результатов, при этом отметил, что Брюссель выступает за диалог с Москвой. Но после его возвращения в ЕС 7 февраля было опубликовано официальное заявление, в котором глава дипломатии Евросоюза осудил решение властей России о высылке дипломатов из Германии, Польши и Швеции и опроверг обвинения в том, что они «вели деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом».

Ранее, 11 февраля, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что власти Украины уже не пытаются скрывать нежелание выполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений. Также он назвал Германию и Францию соучастниками преступлений, которые творит Киев в Донбассе. Он напомнил, что в конце 2020 года представители Парижа и Берлина уклонились от участия в неформальной встрече СБ ООН с участием представителей ДНР и ЛНР.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги государственного переворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва многократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к выполнению Минских договоренностей и проведению прямых переговоров с Донецкой и Луганской народными республиками.

Урегулирование ситуации обсуждается в рамках трехсторонней контактной группы — уполномоченных представителей Украины, ОБСЕ и РФ — и нормандского формата при посредничестве Москвы, Парижа и Берлина.

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