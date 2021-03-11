В Госдуме сравнили работу по возвращению Крыма с трудом Сизифа

Работа по возвращению Крыма — это сизифов труд, заявил «Известиям» депутат Госдумы от региона Руслан Бальбек 11 марта.

Так он прокомментировал заявление председателя комитета парламента Эстонии по международным делам Марко Михельсона, который накануне пообещал, что страна поможет Украине «вернуть» Крым. Михельсон также подчеркнул, что Таллин никогда не признает полуостров частью России.

«Если больше делать нечего, пусть стараются. В целом сегодня ситуация по Крыму устойчиво стабильная: он наш, а остальные с этим смирились. Правда, есть еще категория, которая пиарится на этом, но, как говорится, неубедительно. Так что пусть работают, пишут трактаты, уверяют друг друга в вечной дружбе — всё впустую, Крым для них чужой», — сказал депутат Бальбек.

Ранее, 10 марта, первый заместитель постпреда РФ при Совбезе ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия проведет неформальное заседание организации по теме Крыма 17 марта. Участие в заседании примут представители полуострова.

24 февраля Полянский раскритиковал заявление немецкого коллеги Кристофа Хойсгена о якобы нарушении прав человека в Крыму. По его словам, «гораздо проще распространять небылицы про ужасы в якобы оккупированном Крыму, тогда как узнать правду и убедиться в лживости этих измышлений проще простого».

За день до этого в Генеральной Ассамблее ООН прошло заседание, посвященное ситуации «на временно оккупированных территориях Украины». На нем выступили в том числе Хойсген и Полянский. Постпред ФРГ выразил обеспокоенность судьбой крымских татар, которых, по его словам, притесняют на полуострове.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.