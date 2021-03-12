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В Совфеде прокомментировали планы Киева по «возвращению» Крыма

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Слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о планах по «возвращению» Крыма — очередное громкое заявление, выразил мнение член комитета Совета Федерации по международным делам от полуострова Сергей Цеков.

«Они поймут и примут, что Крым — это неотъемлемая часть России»
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«Просто очередное громкое образное заявление. Которое, конечно, не приведет к возвращению Крыма на Украину. Прежде всего оно направлена на внутреннего, так сказать, слушателя. На граждан Украины, которые должны знать, что нынешнее руководство борется за возвращение полуострова в состав страны. Ну и для внешних хозяев Украины, которые должны понимать, что Украина по-прежнему проводит антироссийский курс и в связи с этим борется за возращение Крыма», — сказал он в пятницу, 12 марта, в беседе с RT.

По мнению сенатора, власти Украины и сами не знают, в чем заключается стратегия по «возвращению Крыма».

«То есть всё громко, и по-прежнему пусто, и по-прежнему во вред Украины. Для Украины самым полезным было бы признать справедливость и законность нахождения Крыма в составе России и улучшить с ней отношения. Вот это была бы важная стратегическая программа для Украины на будущее», — заключил политик.

Днем ранее Кулеба назвал принятую на заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны стратегию «деоккупации» и реинтеграции Крыма исторической.

По его словам, одобренная стратегия — три кита возвращения Крыма: консолидация — «работаем над объединением усилий всех партнеров на базе Крымской платформы»; синергия — «восстановление международного права и, как следствие, полного украинского суверенитета над АР Крым и городом Севастополь».

В тот же день депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что работа Украины по возвращению региона — это сизифов труд. Так он прокомментировал заявление председателя комитета парламента Эстонии по международным делам Марко Михельсона, который накануне пообещал, что страна поможет Украине «вернуть» Крым.

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец, в свою очередь, подчеркнул, что план Киева по Крыму, состоящий из «трех китов», ждет фиаско.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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