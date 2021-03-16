Зеленский сообщил о планах объединить мир на базе «Крымской платформы»

Украина «объединяет мир» на базе созданного формата «Крымская платформа», заявил во вторник, 16 марта, украинский президент Владимир Зеленский в Twitter.

«Украина впервые после незаконной аннексии подготовила стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова. Мы объединяем мир на базе «Крымской платформы», чтобы вернуть Украине украинское», — приводит его слова «Газета.ру».

Днем ранее портал «Гордон» со ссылкой на экс-министра курортов и туризма Крыма Александра Лиева сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял стратегию по возвращению полуострова под контроль Киева. Согласно этому плану, Украина не должна иметь никаких контактов с администрацией Крыма, а также не признавать проходящие на полуострове выборы и не допускать ослабления санкций против России. Кроме того, документ подразумевает, что приоритетом в решении конфликта между странами являются политико-дипломатические меры.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые усилия Киева по возвращению Крыма в состав Украины нелегитимны и будут восприниматься в качестве агрессии.

14 марта первый заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Назаров рассказал о намерениях Киева в 2014 году начать войну за Крым после его воссоединения с Россией. По его словам, план был отменен главой Генштаба ВСУ Михаилом Куциным в связи с напряженностью ситуации.

11 марта состоялось заседание СНБО Украины, на котором была принята стратегия «деоккупации» и реинтеграции Крыма. По словам министра иностранных дел страны, документ стал одним из «трех китов» возвращения полуострова вместе с консолидацией («работаем над объединением усилий всех партнеров на базе «Крымской платформы») и синергией («восстановление международного права и, как следствие, полного украинского суверенитета над АР Крым и городом Севастополь»).

Крым вошел в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура проходила в соответствии с международным правом. Но до сих пор Киев считает полуостров своей территорией. Москва не раз заявляла, что вопрос принадлежности Крыма навсегда закрыт.