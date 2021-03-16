Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Глава ПНС Ливии официально передал власть новому правительству
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о «гаражной амнистии»
Мир
Reuters узнал о новой стратегии Германии по «Северному потоку – 2»
Мир
В Великобритании введут новые санкции против коррупционеров
Общество
На развитие корпорации «Туризм.РФ» выделят 6,3 млрд рублей
Общество
Синоптики предупредили о сохранении снежного покрова в Москве до апреля
Мир
В Великобритании назвали Россию наиболее острой угрозой безопасности
Культура
Тина Тернер объявила о завершении карьеры
Политика
Госдума приняла закон о просветительской деятельности

Зеленский сообщил о планах объединить мир на базе «Крымской платформы»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина «объединяет мир» на базе созданного формата «Крымская платформа», заявил во вторник, 16 марта, украинский президент Владимир Зеленский в Twitter.

«Украина впервые после незаконной аннексии подготовила стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова. Мы объединяем мир на базе «Крымской платформы», чтобы вернуть Украине украинское», — приводит его слова «Газета.ру».

Разговор без штаммов: как в Крыму прошла шестая годовщина воссоединения с РФ
Владимир Путин рассказал жителям полуострова о поправках в Конституцию и призвал не верить фейкам

Днем ранее портал «Гордон» со ссылкой на экс-министра курортов и туризма Крыма Александра Лиева сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял стратегию по возвращению полуострова под контроль Киева. Согласно этому плану, Украина не должна иметь никаких контактов с администрацией Крыма, а также не признавать проходящие на полуострове выборы и не допускать ослабления санкций против России. Кроме того, документ подразумевает, что приоритетом в решении конфликта между странами являются политико-дипломатические меры.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые усилия Киева по возвращению Крыма в состав Украины нелегитимны и будут восприниматься в качестве агрессии.

14 марта первый заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Назаров рассказал о намерениях Киева в 2014 году начать войну за Крым после его воссоединения с Россией. По его словам, план был отменен главой Генштаба ВСУ Михаилом Куциным в связи с напряженностью ситуации.

11 марта состоялось заседание СНБО Украины, на котором была принята стратегия «деоккупации» и реинтеграции Крыма. По словам министра иностранных дел страны, документ стал одним из «трех китов» возвращения полуострова вместе с консолидацией («работаем над объединением усилий всех партнеров на базе «Крымской платформы») и синергией («восстановление международного права и, как следствие, полного украинского суверенитета над АР Крым и городом Севастополь»).

Крым вошел в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура проходила в соответствии с международным правом. Но до сих пор Киев считает полуостров своей территорией. Москва не раз заявляла, что вопрос принадлежности Крыма навсегда закрыт.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021