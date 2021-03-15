В Киеве приняли стратегию по «возвращению» Крыма

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял стратегию по возвращению Крыма под контроль Киева, сообщает в понедельник, 15 марта, портал «Гордон» со ссылкой на экс-министра курортов и туризма полуострова Александра Лиева.

По его словам, Украина не должна иметь никаких контактов с администрацией Крыма, а также не признавать проходящие на полуострове выборы и не допускать ослабления санкций против России.

«Еще один важный принцип, который впервые звучит, — приоритетность политико-дипломатического способа разрешения вооруженного конфликта по Крыму между Украиной и Россией, чтобы не было домыслов, когда и как мы будем наступать, с какими видами вооружения. <…> Теперь четко обозначено, что приоритет — политико-дипломатические меры», — подчеркнул он.

Украина будет усиливать работу в международных судах, а также обеспечит крымчанам доступ к учебным заведениям Украины, добавил Лиев.

Ранее в понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые усилия Киева по возвращению Крыма в состав Украины нелегитимны и будут восприниматься в качестве агрессии.

14 марта первый заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Виктор Назаров рассказал о намерениях Украины в 2014 году начать войну за Крым после его воссоединения с Россией. По его словам, план был отменен главой Генштаба ВСУ Михаилом Куциным в связи с напряженностью ситуации.

11 марта состоялось заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, на котором была принята стратегия «деоккупации» и реинтеграции Крыма. По словам министра иностранных дел страны, документ стал одним из «трех китов» возвращения полуострова вместе с консолидацией («работаем над объединением усилий всех партнеров на базе крымской платформы») и синергией («восстановление международного права и, как следствие, полного украинского суверенитета над АР Крым и городом Севастополь»).

В тот же день депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что работа Украины по возвращению региона — это сизифов труд.

Ранее, 10 марта, первый заместитель постпреда РФ при Совбезе ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия проведет неформальное заседание организации по теме Крыма 17 марта. Участие в заседании примут представители полуострова.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.