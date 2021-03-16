Украинский министр обвинил Россию в проблемах с вакциной AstraZeneca в ЕС

Глава министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заподозрил Россию в причастности к проблемам вакцины от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca в Евросоюзе. Об этом он сообщил во вторник, 16 марта, в своем Telegram-канале.

По его мнению, сообщения о приостановке использования вакцины AstraZeneca в ряде европейских стран могут быть вызваны массовой информационной кампанией против нее со стороны России. Как заявил украинский министр, эта кампания направлена на расчистку рынка для российской вакцины «Спутник V».

«Спутник» еще не одобрен к применению в Европейском союзе. В Кремле, конечно, обвинили во всех своих проблемах США и их партнеров. И сразу с этим неожиданно появляется просто вал информации о якобы существующей опасности прямого конкурента «Спутника» — вакцины AstraZeneca. Очень похоже на тактику выжженной земли. Информационно уничтожить вакцину-конкурента, чтобы потом дожать европейских политиков разрешить применение «Спутника», — написал Ткаченко.

Ранее стало известно, что вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановили в Германии, Италии, Дании, Норвегии, Латвии, Исландии, Франции, Португалии, Испании, Индонезии, Словении и ряде других. Власти указанных стран приняли это решение, руководствуясь мерами предосторожности. В частности, из-за сообщений о развитии тромбоэмболии у привитых пациентов.

11 марта президент России Владимир Путин рассказал, что во всем мире идет борьба между производителями вакцин от COVID-19. Он отметил, что на первом месте в стране должно стоять вакцинирование граждан.

До этого, 9 марта, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что глобальный центр по взаимодействию при Госдепе идентифицировал четыре российских онлайн-платформы, которые якобы под руководством российских разведывательных служб распространяли дезинформацию о двух вакцинах, одобренных американским медицинским регулятором. В ответ на это глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал подобные заявления Вашингтона недобросовестной конкуренцией.

«Спутник V» стал первой вакциной от коронавируса в России и в мире, он был зарегистрирован Минздравом РФ в августе 2020 года.