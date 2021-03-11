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Путин заявил о борьбе на рынке вакцин от COVID-19

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Во всем мире идет борьба между производителями вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом 11 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании, посвященном мерам повышения инвестиционной активности.

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Глава государства отметил, что в стране вакцинирование граждан должно стоять на первом месте.

«Мы видим, как ведут себя конкуренты. Они заходят, небольшую партию продают этих вакцин, причем со скидкой, на условиях, что всё остальное будет приобретаться только у этого производителя. Борьба идет за эти рынки. Понятно. И мы хотим всех поддержать. Но всё-таки на первом месте должно быть вакцинирование граждан РФ, так же как и базовые продукты питания», — сказал Путин.

9 марта руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что глобальный центр по взаимодействию при Госдепе идентифицировал четыре российских онлайн-платформы, которые якобы под руководством российских разведывательных служб распространяли дезинформацию о двух вакцинах, одобренных американским медицинским регулятором. В ответ на это глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал подобные заявления Вашингтона недобросовестной конкуренцией.

Ранее, 4 марта, Путин отметил, что российские вакцины от коронавируса являются самыми безопасными и эффективными в мире.

Российский лидер подчеркнул, что в стране нет ни одного побочного тяжелого случая, кроме повышения температуры у 10% на второй день после вакцинации, однако при этом уровень защиты остается высоким. Он также сообщил о проблематике вопросов, связанных не с самим производством препаратов, а с логистикой и организацией прививочных пунктов.

Президент также упомянул, что уровень защиты у российской вакцины 91,6%, в то время как у препарата от AstraZeneca — 61%.

«Спутник V» стал первой вакциной от коронавируса в России и в мире, он был зарегистрирован Минздравом РФ в августе 2020 года. Второй вакциной стал препарат «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор». 20 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса под названием «КовиВак». Препарат разработали в Центре имени Чумакова.

Вакцина «Спутник V» доказала свою безопасность — такой вывод следует из научной статьи, размещенной в ведущем медицинском журнале The Lancet 2 февраля. Эффективность препарата оценена в 91,6%.

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