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В США обвинили разведку РФ в распространении дезинформации о вакцинах

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Представитель Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга в понедельник, 8 марта, обвинил российскую разведку в распространении дезинформации о вакцинах от коронавируса.

По его словам, глобальный центр по взаимодействию при Госдепе идентифицировал четыре российских онлайн-платформы, которые якобы под руководством российских разведывательных служб распространяли дезинформацию о двух вакцинах, одобренных американским медицинским регулятором.

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Прайс заявил, что «Россия вернулась к своим старым трюкам и тем самым потенциально ставит под угрозу жизни людей, распространяя дезинформацию о вакцинах», пишет USA Today. При этом никаких доказательств, документов и даже названий данных платформ Прайс не представил во время выступления.

7 марта The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщила, что спецслужбы России якобы развернули кампанию, дискредитирующую вакцины Pfizer и другие западные препараты с помощью СМИ. Были названы четыре интернет-ресурса, которые «напрямую» были связаны с российскими спецслужбами.

По данным газеты, речь идет о New Eastern Outlook, Oriental Review, News Front и Rebel Inside, которые базируются за пределами США и принадлежат иностранцам. Порталы якобы распространяют сведения о побочных эффектах вакцин, а также ставят под сомнение их эффективность и безопасность.

При этом конкретных доказательств о связи ресурсов и их публикаций с Россией источник не привел.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 марта заявил, что информация газеты The Wall Street Journal о причастности России к «кампании по дезинформации» о вакцинах от COVID-19 производства западных стран является ложной.

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