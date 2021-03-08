Песков опроверг сообщения о причастности РФ к критике западных вакцин

Информация газеты The Wall Street Journal о причастности России к «кампании по дезинформации» о вакцинах от COVID-19 производства западных стран является ложной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В беседе с изданием Песков подчеркнул, что российские спецслужбы не имеют никакого отношения к критике вакцин.

«Если мы будем рассматривать каждую негативную публикацию против вакцины «Спутник V» как результат усилий американских спецслужб, тогда мы с ума сойдем, потому что мы видим их каждый день и каждый час в каждом англосаксонском СМИ», — заявил он.

7 марта The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщила, что спецслужбы России якобы развернули кампанию, дискредитирующую вакцины Pfizer и другие западные препараты с помощью СМИ. Были названы четыре интернет-ресурса, которые «напрямую» были связаны с российскими спецслужбами.

По данным газеты, речь идет о New Eastern Outlook, Oriental Review, News Front и Rebel Inside, которые базируются за пределами США и принадлежат иностранцам. Порталы якобы распространяют сведения о побочных эффектах вакцин, а также ставят под сомнение их эффективность и безопасность.

При этом конкретных доказательств о связи ресурсов и их публикацией с Россией источник не привел.