Россия станет главным партнером Зальцбургского фестиваля, который этим летом откроет Теодор Курентзис. В мае стартует Год гуманитарного сотрудничества России и Египта. А Министерство культуры планирует подготовить законопроект, позволяющий эффективно бороться с билетными сайтами-двойниками. Об этом в интервью «Известиям» рассказала заместитель министра культуры Алла Манилова. По ее словам, российские театры сумели пережить пандемию, а новые условия дали возможность иначе посмотреть на многие вещи и отказаться от бюрократических процедур, мешавших работе.

«Дыхание ближнего зала»

— Театры готовятся к возвращению к обычной жизни без ограничений, связанных с пандемией. При этом худруки опасаются, что зритель к ним не вернется. Стоит ли театрам ждать поддержки от государства?

— С точки зрения экономики не думаю, что увеличение квоты с 50 до 70% на рассадку зрителей кардинальным образом повлияет на ситуацию. Вот 25% заполняемости было критично и в финансовом смысле, и морально. Потому что это практически пустой зал.

Но 50% — уже другое дело. При этом мы понимаем, что внебюджетные доковидные доходы пока недостижимы. Слава богу, что они появились в принципе, потому что на зависть Европе отечественные театры работают, а наши артисты не переквалифицировались в разносчиков пиццы.

Наши артисты Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Культура — одна из отраслей, сильнее всех пострадавших во время ограничительных мер. Не случайно уже весной на первом этапе пандемии правительство приняло важнейшее решение о компенсации выпадающих внебюджетных доходов. Доводились средства не абстрактно «на поддержку», а в соответствии со строгим расчетом в разрезе каждой организации — сколько средств этот музей, этот театр потерял за три месяца закрытых дверей. Мы говорим о собственных заработанных средствах, потому что государственная дотация, подчеркну, не сократилась ни на рубль. Всё это позволило даже на пике пандемии выплачивать заработную плату на уровне, достигнутом в благополучном 2019 году. Государство театры не бросит и впредь, но пока рассчитываем на оптимистичный сценарий, когда ограничения снимаются и спрос растет.

— Нет театров, которые не пережили этот год?

— Конечно, нет.

— Сказалась ли пандемия на качестве работы театров? Что говорят худруки?

— Худруки говорят, что артисты истово играли перед полупустыми залами, они понимали, что каждый зритель превратился в совершенно бесценного. Это уже не публика — это друзья театра, такие верные поклонники. Поэтому ни о каком падении качества речи не идет, даже наоборот — больше чувства было, больше энергетики создавалось в заполненном всего на четверть зале. Рассадка тоже помогала: когда зал заполняют на четверть, это партер. Артисты чувствовали дыхание ближнего зала.

По законам ковидного времени

— Как изменились за время пандемии отношения между министерством и театрами, музеями, филармониями?

— В первые дни, прошлой весной, никто не имел готовых ответов. Было лишь понятно, что неспешный алгоритм выработки решений и доведения их до подведомственных учреждений уже не работает. В условиях «военного времени» решения должны вырабатываться напрямую с отраслью, обсуждаться «на берегу» и приниматься сообща. Дни напролет проходили с двумя перегретыми телефонами: в правом были руководители музеев, в левом — театров, цирков и филармоний.

Сначала мы вместе придумали систему мер, позволяющих максимально оттянуть закрытие учреждений. Оттянули. А когда закрытие стало неизбежным, искали варианты, при которых можно открыться как можно раньше. И открывались, спасибо Анне Юрьевне Поповой и Роспотребнадзору. И так во всем. Звонок директора или худрука: есть проблема (или есть идея) — и все лидеры отрасли в тот же день на онлайн-совещании. Понятие «мы с вами в одной лодке» приняло абсолютно физическое измерение.

Наши артисты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

И еще время кризисов — это время нового взгляда на привычные вещи. Фокус зрения меняется, и становится очевидно, что в благополучной жизни мы не видели многих барьеров, мешающих эффективно работать нашим учреждениям. Договорились один за другим их снимать.

— Что именно было сделано?

— Мы изменили подходы к формированию государственного задания учреждения, отказались от доминирования денежных показателей. То же — с оценкой эффективности деятельности руководителей. Отменили совершенно излишние внутренние регламенты на создание новых постановок в театрах. Это затягивало создание премьерных спектаклей, нервировало творцов. Освобождаем учреждения от торгов на сдачу театральных или музейных буфетов в аренду. Теперь (законопроект уже принят Госдумой в первом чтении) учреждение выберет поставщика исходя из качества предлагаемой продукции и приемлемой для зрителей стоимости. Принят закон о снижении госпошлины на выдачу паспорта на музыкальные инструменты, что важно для гастролирующих музыкантов. Принято постановление правительства, позволяющее театрам развивать разносную торговлю, а то ведь тележки на колесиках были вне закона без аренды и торгов.

— Изменится ли в связи с пандемией система льгот в музеях?

— До пандемии (да что там — с советских времен) федеральные музеи создали такую систему льгот, которую сегодня, скажем честно, невозможно реализовать — ведь на 85% это обеспечивалось за счет собственных доходов и только на 15% за счет бюджета. Сейчас необходимо найти гармонию между социальной миссией музеев и их экономикой. Завершаем свод информации и будем вместе с отраслью выходить на решение. Одно уже очевидно — практически все выступают за унифицированную архитектуру льгот.

«Русские сезоны» ждут открытия границ

— Будет ли государство как-то поддерживать зарубежные гастроли, которые теперь нерентабельны и рискованны? Как это будет происходить?

— У нас два направления поддержки международных гастролей. Первое — если они вписаны в проекты, основанные на международных обязательствах Российской Федерации. Речь, скажем, о днях культуры и днях духовной культуры Российской Федерации за рубежом. Это также «перекрестные» годы, которые объявляются руководством стран. К таким, к примеру, относится Год гуманитарного сотрудничества России и Египта. Он так и не открылся в прошлом году, рассчитываем открыть его в Каире в мае.

Перенесен и «перекрестный» Год театра и литературы Россия–Австрия, планируем, что он всё же откроется этим летом в Зальцбурге. Россия станет страной — гостьей легендарного Зальцбургского фестиваля. И надеемся, Теодор Курентзис будет, как и было запланировано, его открывать.

Наши артисты Дирижер Теодор Курентзис Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Второе направление государственной поддержки международных гастролей — это «Русские сезоны». В этом году Франция и Корея ждут открытия границ. В следующем «сезоны» приедут в Швецию, Норвегию и Данию.

Кстати, для наших театров отнюдь не менее важны гастроли по России. Гастрольный центр мы объединили с Росконцертом, который, имея большие мощности и опыт, создал единый годовой гастрольный план и для театров, и для национальных творческих коллективов. Информация об участниках гастрольного плана размещена в Сети.

— А что в международном плане нам ждать по линии музеев?

— Мировой сенсацией должна стать выставка Эрмитажа, ГМИИ имени Пушкина и Третьяковской галереи в Париже, в Фонде Луи Вюиттон более 200 шедевров из коллекции братьев Михаила и Ивана Морозовых, одной из крупнейших коллекций импрессионизма в мире. Никогда еще эта фантастическая по своей ценности коллекция не покидала России. Напомню, что пять лет назад в Париже была первой представлена уникальная коллекция Щукина, которая принесла выставке первое место по посещаемости за всю историю Франции (1,3 млн человек).

Наконец, осенью в Париже — выставка «Репин» Третьяковской галереи и первая большая встреча лидеров музейной сферы России и Франции.

Уже объявлен на межправительственном уровне «перекрестный» Год музеев Россия–Италия. Итальянские коллеги ждут его с невероятным энтузиазмом. Год еще не открыт, но Эрмитаж представил выставку «Линия Рафаэля. 1520–2020», приуроченную к 500-летию со дня смерти великого мастера. У Эрмитажа и дальше невероятная активность в сотрудничестве с Венецией, Неаполем. Третьяковская галерея работает с Триестом, «Петергоф» — с Тосканой, Музей архитектуры имени Щусева — с Бари, ну и у Пушкинского весь год итальянский. «Большой экспозиционный тур» — так называется выставка «Павловска», запланированная осенью в Галерее Италии в Милане. Музей музыки готовит выставку в Риме, посвященную С.В. Рахманинову, а Литературный музей им. В.И. Даля — выставку, посвященную Ф.М. Достоевскому, чей 200-летний юбилей мир отмечает в этом году. Ключевым событием Года станет российско-итальянский музейный «саммит», который осенью, надеемся, соберет лидеров музейного сообщества двух стран.

Борьба с билетной мафией

— Почему билеты на некоторые спектакли государственных театров стоят выше прожиточного минимума? Ценообразование билетов кто-то контролирует?

— Министерство не вправе контролировать ценообразование. В соответствии со ст. 54 Основ законодательства Российской Федерации о культуре организации культуры устанавливают цены на билеты самостоятельно. Ценообразование диктуется спросом, и если в спектакле Большого театра заняты звезды (да еще мировые), билет в партер или амфитеатр не может стоить дешево. Но вопрос в другом. Для наименее защищенных социальных категорий граждан должны быть свои программы. И у Большого они есть и для пожилых, и для студентов. Да, это не будет партер, это будет балкон, но билет для студентов по программе «Большой — молодым» будет стоить 150 рублей. И это именной билет, его можно купить только по студенческому, он не достанется спекулянтам.

Наши артисты Фото: ТАСС/Станислав Красильников

— Билетная мафия бессмертна?

— Принятый в 2019 году закон позволил реализовать фундаментальные изменения в этой сфере, его ждали 20 лет. Но пока мы не поставим сайты-двойники вне закона, наших граждан продолжат обманывать. Вы никогда не найдете разницы между сайтом знаменитой Московской филармонии и сайтом-двойником. Билет, который стоит на подлинном сайте 1800 рублей, на подставном предлагают за 12 тыс. И это далеко не самые заоблачные цифры. Это касается абсолютно всех самых успешных и любимых театров, филармонических и концертных площадок. Да и музеев уже тоже.

— Решаема ли проблема сайтов-двойников?

— На базе первого закона мы будем выходить на второй закон, «на берегу» пойдем к руководству Госдумы, чтобы нас поддержали фракции. Пока мы не поставим сайты-двойники вне закона, наших граждан обманывали, обманывают и продолжат обманывать. Но тут нам понадобится помощь коллег из Минцифры.

— Есть вероятность, что новый закон будет принят уже в этом году?

— Не думаю. Надо быть реалистами, мы только начнем. Скорее это произойдет в 2022 году.

Музейные бесценности

— Что происходит с экспертизой яиц Фаберже, которые якобы оказались фальшивыми?

— Михаил Борисович (Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа. — Ред.) сказал, что будет проведено исследование. И оно проводится. Но в центре изучения — всё же не проблема фальшивок в точном смысле этого слова (копия оригинала, специально созданная с целью обмана, подмены), а проблема атрибуции. Как остроумно заметил Михаил Пиотровский, рынок слишком близко подошел к музеям… Всем, кого интересует эта тема, советую почитать на сайте Эрмитажа предисловие к каталогу выставки.

Наши артисты Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

— Насколько у нас актуальна проблема фальшивок в музеях?

— Настолько, насколько в любой другой стране. Это вопрос не географии, а качества экспертизы. В российских музеях хорошо знают, как обеспечить надежный заслон от подделок.

— Как будет меняться система безопасности в музеях?

— Мы создаем серьезную рабочую группу профессионалов, она будет базироваться в РОСИЗО и тесно работать с МЧС и Росгвардией. В нее войдут специалисты министерства по вопросам безопасности и лучшие эксперты ведущих федеральных музеев, блестяще знающие мировую практику.