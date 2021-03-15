«Искусство должно путешествовать, когда люди этого не могут»

Музеи Германии могут открыться уже в этом месяце, но выставки-блокбастеры станут исключением и показывать искусство как раньше будет невозможно. Об этом «Известиям» рассказала генеральный директор Государственных художественных собраний Дрездена (ГХСД) Марион Аккерман. Эта организация объединяет 11 музеев, самый известный из которых — Галерея старых мастеров. Беседа состоялась в разгар подготовки совместной выставки ГХСД и Третьяковской галереи «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии», которая откроется в апреле.

— Дрезденские музеи, включая Галерею старых мастеров, были закрыты в прошлом году из-за пандемии. Когда они могут снова открыться?

— Открытие государственных театров и музеев Свободной земли Саксонии (федеральная земля в составе Германии со столицей Дрезден. — «Известия») запланировано на текущий месяц. Мы тяжело переживаем локдаун, но минимизация контактов между людьми — это наш вклад в социальную солидарность.

Когда музеи вернутся в строй, нашими приоритетами станет обеспечение новых требований безопасности и гигиены при подготовке выставок «Рафаэль и Мадонна» и «Ян Вермеер. В отражении». А осенью в Галерее старых мастеров мы покажем картину Эдварда Хоппера «Утреннее солнце», а также большую выставку натюрморта.

— Насколько тяжелыми оказались ваши финансовые потери? Вам удалось их покрыть?

— В прошлом году они составили €5,599 млн. Существенная помощь от Свободной земли Саксонии и относительно хорошие поступления от продажи билетов с мая по октябрь, обеспеченные внутренним туризмом, а также меры по экономии позволили достичь сбалансированного итога в 2020 году.

— Какие уроки вы извлекаете из COVID-19? Изменятся ли ваши музеи после эпидемии?

— Когда музеи остаются недоступными, меняются подходы к их деятельности, экспозиции, общению с публикой. Нужны методы, которые в основном связаны с цифровыми технологиями. Одновременно это стимулирует творческий поиск и открывает новые перспективы в сфере международных обменов. Сейчас как никогда музеи вместе должны противостоять глобальным вызовам.

Искусство должно Фото: Staatliche Kunstsammlungen Dresden/David Pinzer

— После открытия вы собираетесь по-новому показывать искусство?

— В нынешние трудные времена мы не сможем показывать его как раньше, поскольку на первый план выходят долговременные проблемы гигиены и безопасности. Поэтому наши коллекции сможет увидеть меньше людей. Но это позволит посетителям знакомиться с ними в более комфортных условиях. Поскольку наши бюджеты сократятся, выставки-блокбастеры станут скорее исключением. Тем не менее искусство должно путешествовать из одной страны в другую, когда люди этого не могут.

— Насколько популярны ваши онлайн-программы? Не опасаетесь ли вы, что публика, привыкнув к ним, не пойдет больше в музеи?

— Люди их действительно ценят — мы знаем об этом из откликов. Однако никакая технология не заменит живого общения с искусством. Кроме того, музеи предлагают прямые встречи с искусствоведами, экспертами, хранителями. Да, мы уже почувствовали определенную усталость публики от «цифры». Все с нетерпением ждут возвращения в музейные залы. Но пока они закрыты, у нас нет другого выбора, чтобы поддерживать контакт с нашей аудиторией.

— С вашей точки зрения, чем больше в музеях посетителей, тем лучше?

— Даже во время недавней реновации Галерея старых мастеров оставалась самой посещаемой из всех институций ГХСД. Галерея — один из самых популярных музеев в мире. Много гостей приезжало из России — около 32% от общего числа иностранных туристов. Они любят наше собрание — и не только «Сикстинскую мадонну». Мы этим очень гордимся. Надеюсь, что русские непременно вернутся.

— Запланированная вами на июнь ретроспектива Яна Вермеера обещает стать одним из главных культурных мероприятий в Европе в нынешнем году. Вы рассчитываете на большой успех?

— Да, потому что это уникальное событие — из числа тех, что случаются раз в жизни. Ее главным моментом станет презентация замечательно отреставрированной картины «Девушка, читающая письмо». В Галерее старых мастеров нас ждет настоящее шоу Вермеера с участием выдающихся произведений мастера из музеев разных стран. Мы покажем 10 его работ — около трети всех, которые создал художник. Экспозицию дополнят примерно 50 жанровых картин голландских живописцев второй половины XVII века.

Искусство должно Фото: Staatliche Kunstsammlungen Dresden/David Brandt

— Почему вместе с картинами в Галерее старых мастеров вы теперь выставляете скульптуры?

— Сопоставление картин и скульптур античности и последующих эпох помогает лучше увидеть источники вдохновения художников. Их разделение в выставочном пространстве сегодня представляется устаревшим. Напротив, объединение скульптуры, живописи, графики, ремесел дает более полную панораму изобразительного искусства. К тому же многие творцы были людьми разносторонними и могли выражать себя в различных жанрах.

— В залах Галереи старых мастеров вы только что поменяли цветовое оформление. Выбрали красный для итальянского искусства, зеленый — для немецкого и голландского, синий — для французского и испанского. Почему?

— Мы провели предварительные опросы, чтобы определить, какой из цветов лучше всего подходит той или иной школе, как сочетаются они с картинами, рамами и освещением. Мы также пришли к выводу, что разные цвета помогают посетителям лучше ориентироваться в галерее.

— Вы собираетесь показать таких современных мастеров, как Энди Уорхол и Жан-Мишель Баския. Разве они совместимы со старыми мастерами?

— Мы показываем свои экспозиции в нескольких музеях. Сейчас картина Баския представлена на выставке, посвященной Анджеле Дэвис, в выставочном зале «Липсиусбау». Где бы мы ни показывали работы — в «Зеленом своде» или в Галерее старых мастеров, сам этот факт свидетельствует о том, что они получили признание во всем мире.

— Что общего между творениями великих классиков — Рафаэля, Рубенса и современными мастерами типа Яна Фабра или Дэмиена Хёрста?

— Современное искусство не возникло в вакууме. Оно так или иначе ориентировано на старое искусство. Их сопоставление и диалог помогают найти ответы на важнейшие вопросы, которые ставит искусство. Чтобы публика лучше понимала contemporary art, его мастера используют юмор или показывают взаимосвязь с классиками.

Искусство должно Фото: Staatliche Kunstsammlungen Dresden/Oliver Killig

— Нет ли соперничества между «Сикстинской мадонной» и «Джокондой» в Лувре?

— «Сикстинская мадонна» — одно из самых знаменитых произведений в мире. Даже те, кто не видел картины, знают по крайней мере изображенных на ней двух ангелов. Это замечательное приобретение Фридриха Августа III (саксонский курфюрст в XVIII столетии. — «Известия»), который после двухлетних переговоров заплатил за картину огромную сумму. В итальянской Пьяченце этот шедевр оставался неизвестным. Попав в Дрезден, он был с начала XIX века предметом обсуждений, которые продолжаются по сей день в литературе, искусстве, музыке.

«Сикстинскую мадонну» тиражировали, копировали, превращали в китч, использовали в рекламе, она стала легендой и поп-иконой. Картина производит огромное впечатление и сегодня. В ней объединены небесная и земная сферы. Мадонна ступает босыми ногами по облакам. Что касается «Джоконды», то она очень известна, но по-настоящему прославилась после ее кражи из Лувра в 1911 году.

— Вы выставляете лишь часть своей коллекции, многое остается в запасниках. Не лучше ли передать на временное пользование некоторые работы небольшим немецким музеям?

— Мы придерживаемся принципов ICOM (Международный совет музеев. — «Известия»), касающихся сохранения, поиска документирования и демонстрации произведений искусства. Например, в настоящее время в постоянной экспозиции Галереи старых мастеров представлено 700–750 картин из общего числа 2500. Музей — это кладовая культурной истории, из которой мы черпаем для экспозиций, обменов с другими музеями. Однако не все работы из наших запасников могут выставляться, не все маленькие музеи способны гарантировать необходимые условия безопасности. Так или иначе Галерея старых мастеров продолжает участвовать в национальных и международных проектах.

— Как вы пополняете свои коллекции?

— Нам помогают в этом дары, меценаты, фонды и ассоциация «Друзья Государственных художественных собраний Дрездена». Многие работы contemporary art в нашей коллекции были подарены в 2018 году меценатом Эрикой Хоффман. Начиная с 26 марта некоторые из них будут на выставке в нашем музее «Альбертинум».

— Согласно опросам, 60% французов никогда не ходят в музеи. А сколько немцев не переступает пороги культурных институций? Как популяризировать искусство?

— Прежде всего музеи должны отражать насущные социальные проблемы. Например, в нынешнем году главная тема нашей постоянной экспозиции и временных выставок — «одиночество и эмпатия». Возможности цифровой эры надо использовать для снятия барьеров между людьми. Цены на билеты должны быть доступны для всех слоев общества. Детей, тинейджеров и молодежь необходимо как можно раньше знакомить с искусством. Сейчас около 40% немцев посещают музеи в свободное время.

Искусство должно Фото: Staatliche Kunstsammlungen Dresden/Oliver Killig

— Как развивается сотрудничество с российскими музеями?

— Оно для нас имеет особое значение. С Государственной Третьяковской галереей мы работаем над крупнейшим проектом «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии». Выставку покажут в Москве с 22 апреля по 8 августа, а затем в дрезденском «Альбертинуме» со 2 октября 2021 по 6 февраля 2022 года. Это не просто обмен произведениями искусств, а образец творческого сотрудничества.

Мы также сотрудничаем с Эрмитажем и обменивались сотрудниками до начала эпидемии. Сама я член ученого совета Эрмитажа. С ГМИИ им. А.С. Пушкина мы провели несколько выставок одной картины. Последним экспонатом, который мы направили в Москву, было полотно Николя Пуссена «Царство Флоры». Кроме того, чрезвычайно успешно идет обмен между «Зеленым сводом» и Музеями Московского Кремля.