Картина французского художника Луи Беру, на которой запечатлено посещение императором Николаем II гробницы Наполеона, станет главным хитом предстоящих торгов в городке Фонтенбло. Его проводит известный аукционный дом Osenat, который вот уже два десятилетия специализируется на продаже наполеоновских реликвий. О минувших и будущих успехах французского императора на аукционном фронте «Известиям» рассказал директор Osenat Жан-Кристоф Шатенье.

— Чем собираетесь удивить публику на юбилейных торгах, приуроченных к 200-летию со дня смерти Наполеона?

— Исключительный интерес вызывает картина художника Луи Беру, которая находилась в частной французской коллекции. На ней запечатлен исторический момент: царь Николай II и царица Александра Федоровна вместе с французским президентом Феликсом Фором у гробницы Наполеона в Доме Инвалидов. Царская чета приехала в 1896 году в Париж на церемонию закладки моста Александра III, который стал символом франко-российской дружбы. Всего на торгах будет выставлено около 300 лотов. Среди самых дорогих — редкая тарелка из севрского сервиза, который Наполеон увез с собой в заточение на остров Святой Елены. В нашем каталоге также картины, гравюры, скульптуры, мебель той эпохи, а также личные вещи императора.

Фото: Osenat Николай II у гробницы Наполеона в соборе Дома инвалидов, Л. Беру, 1897 год

— Вы, кажется, ожидаете наплыва российских коллекционеров?

— Их действительно очень много среди наших постоянных клиентов. Они приезжают к нам на аукционы на протяжении последних двух десятилетий с тех пор, как Osenat занялся наполеоновской эпохой. Меня больше всего поражает то, что русские знают нашу историю лучше французов, и в частности всё, что имеет отношение к реликвиям, которые они приобретают.

— Какие ваши продажи оказались наиболее громкими?

— Назову инкрустированную золотом саблю Бонапарта, которая была у него во время битвы при Маренго в июне 1800 года. В июне 2007 года она ушла за €4,8 млн. Для нас это был важный момент не потому, что мы продали ее так дорого, а потому что нам передали ее на продажу потомки императора (он подарил эту саблю брату Жерому. — «Известия»). Несколько лет назад мы продали наполеоновскую треуголку из коллекции правящего князя Монако Альберта II за €1,8 млн. Ее купил южнокорейский предприниматель и выставил в холле своей фирмы. Служащие, проходя мимо, видят в треуголке символ того, что можно начать с нуля и сделать великую карьеру — как известно, каждый солдат носит в своем ранце маршальский жезл.

На другом аукционе с молотка ушел золотой лавровый лист весом в 10 г, который украшал наполеоновскую корону. За €625 тыс. его приобрел наш китайский клиент. Напомню историю с наполеоновским троном, который в свое время оказался в американском музее. За него на нашем аукционе выложили полмиллиона евро. Когда продаешь что-то очень ценное с исторической точки зрения, среди коллекционеров всегда разгораются баталии, будь то война тронов или война треуголок.

Русские знают нашу 1 Треуголка Наполеона Фото: Osenat

— Если я правильно понимаю, одни коллекционеры предпочитают собирать всё, что связано с Бонапартом, другие — с Наполеоном?

— Действительно, одних интересуют только деяния молодого генерала Бонапарта, маленького корсиканца, говорившего по-французски с сильным акцентом, талантливого военачальника, выигравшего египетскую и итальянскую кампании, создавшие его легенду непобедимого полководца. Другие ищут реликвии, относящиеся только к Наполеону — императору. Например, это китайцы, которые равнодушны к Бонапарту. Русские также скорее отдают предпочтение императору — реликвиям с монограммой N, увенчанной короной. Мне кажется, что на ваших соотечественников производит впечатление имперская мощь. Ну а итальянцы скупают все, что связано с маршалом Мюратом, которого Наполеон наградил Неаполитанским королевством.

— Ваш дом даже продал прядь наполеоновских волос за €18 тыс., согласно легенде, хранившуюся у его слуги Констана. Приобретение регалий, принадлежавших Бонапарту или Наполеону, это еще и надежная инвестиция?

— Настоящие коллекционеры не любят рассуждать с точки зрения получения прибыли. Для них это страсть, а не выгодное вложение денег. Им хочется купить ту или иную реликвию именно здесь и сейчас — иначе она попадет в другие руки и станет недоступной. При этом несомненно и то, что в последнее время цены на все эти предметы очень выросли. Например, в январе нынешнего года на одном из аукционов (Sotheby’s в Лондоне. — «Известия») продали за €92 тыс. ключ от комнаты, в которой умер Наполеон. Я бы, конечно, предпочел, чтобы этот ключ ушел с молотка у нас, крупнейшего аукционного дома, занимающегося императорским наследием. Так или иначе, это еще один признак растущего интереса к наполеоновской легенде. Наполеон продолжает будоражить воображение и уже два столетия он вызывает противоречивые чувства — от обожания и преклонения до презрения и ненависти.

Фото: Osenat Трон Наполеона

— Как вы решаете проблему подделок?

— Исторические реликвии крайне трудно подделывать. Лично я никогда с этим не сталкивался. Те, кто занимаются подделками, не понесут их на аукционы. А нас очень хорошо знают во всем мире. Мы выпускаем каталоги, выставляем лоты на нашем сайте. Работаем с известными экспертами, в том числе с историком Жаном Тюларом. Всё это гарантирует аутентичность артефактов.

— До наших дней дошло колоссальное эпистолярное наследие Наполеона — почти 50 тыс. писем. Почему наибольшим успехом по-прежнему пользуются именно его интимные письма императрице Жозефине ?

— Их действительно расхватывают, как горячие пирожки. Они страстные, темпераментные, откровенные, восторженные. К тому же Наполеон их писал сам, тогда как военные и дипломатические послания диктовал секретарям. Поэтому они особенно востребованы и уходят с молотка по цене от €150 до €300 тыс.

Фото: Osenat Золотой лавровый лист

— Почему эксперты считают «наполеоновский рынок» бездонным?

— Меня часто спрашивают о том, как нам удается постоянно находить неизвестные вещи и предметы той эпохи. Дело в том, что во время правления Наполеона, которое было гораздо короче царствования Людовика XIV, многие его соратники обладали колоссальными сокровищами, их до сих пор хранят потомки наполеоновских маршалов и генералов. Некоторые из артефактов попадают на аукционы. Сейчас мы получаем множество звонков от французов, которые хотят что-то продать именно в этот юбилейный год, на пике интереса к Наполеону.

— У вас появился серьезный конкурент — аукционный дом Bonhams, который готовит лондонские торги «Наполеон наступает!» (Napoleon is coming!)

— Не представляю себе, как английский аукционный дом может конкурировать с французским в том, что касается Наполеона! Так или иначе, чем больше говорят об императоре, тем для нас лучше. Разумная конкуренция всегда полезна.

Русские знают нашу 2 В Замке Фонтенбло Фото: ТАСС/YAY/Dmitry Kovyazin

— Где находится самый большой в мире наполеоновский музей?

— В Замке Фонтенбло, напротив которого как раз расположен Osenat. Музей покупает экспонаты для своего собрания практически на всех наших торгах. На последнем аукционе он приобрел замечательный севрский сервиз, принадлежавший Жан-Жаку Режи де Камбасересу (видный государственный деятель наполеоновской эпохи, знаменитый гурман. — «Известия»).

— А кого можно считать крупнейшим частным коллекционером наполеоновских реликвий?

— Одной из богатейших европейских коллекций владеет француз Пьер-Жан Шалансон, который следит за всем, что появляется на наших торгах (он, в частности, приобрел наполеоновский трон. — «Известия»). Пьер-Жан далек от типажа старого собирателя, который хранит в тайне свои сокровища: напротив, он с удовольствием их показывает.

— Не хотели бы вы провести первый наполеоновский аукцион в Москве или в Петербурге?

— Мы мечтаем об этом, такая франко-российская акция могла бы стать замечательным символом укрепления двухсторонних связей. Но организовать подобный аукцион непросто. Трудно получить разрешение на вывоз исторических ценностей из страны для их продажи за рубежом.