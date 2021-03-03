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«Главные надежды Музея Прадо связаны с вакцинацией»

Директор арт-центра Мигель Фаломир — о борьбе с пандемией, музейных метаморфозах и женском гении
Фото: Getty Images/Samuel de Roman
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«Главные надежды Музея Прадо связаны с вакцинацией»
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2021-03-01 13:55:27
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В мадридском Музее Прадо открылась выставка «Мифологические страсти: Тициан, Веронезе, Аллори, Рубенс, Рибера, Пуссен, Ван Дейк, Веласкес». На ней представлены около 30 картин великих живописцев — в том числе, впервые в истории одновременно шесть полотен Тициана, так называемые поэзии на сюжеты «Метаморфоз» Овидия. Боги и богини на этих шедеврах выражают человечески эмоции — любовь, ревность, страдания, стыд, отчаяние. Несмотря на COVID-19, Музей Прадо готовит смелые проекты, работает с соцсетями и намерен вернуть из забвения женщин-художниц эпохи Возрождения. Об этом «Известиям» накануне вернисажа «Мифологических страстей» рассказал директор Музея Мигель Фаломир.

— Мадрид одна из редких европейских столиц, в которой музеи открыты, невзирая на коронавирус. Как вы решились на этот шаг?

— Музей Прадо является главной культурной институцией Испании и символизирует наш вклад в мировую сокровищницу искусства. Несмотря на огромные трудности и введенные ограничения, вызванные пандемией, наш музей остается открытым и обеспечивает безопасность посетителей. В этом я вижу наш большой успех. Нам завидуют многие наши американские и европейские коллеги.

Главные надежды музея Прадо
Выставка «Мифологические страсти: Тициан, Веронезе, Аллори, Рубенс, Рибера, Пуссен, Ван Дейк, Веласкес»

Выставка «Мифологические страсти: Тициан, Веронезе, Аллори, Рубенс, Рибера, Пуссен, Ван Дейк, Веласкес» в Музее Прадо

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

— Тем не менее вы пошли на несомненный риск. Не было страшно?

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— Музей Прадо не только обеспечивает все предусмотренные в Испании меры безопасности, но даже идет дальше. Перед входом в Прадо измеряется температура каждого человека. У нас обязательное ношение масок. Маршруты осмотра коллекций составлены так, чтобы посетители никогда не пересекались. Кроме того, мы ограничиваем их число. После нашего открытия 6 июня прошлого года у нас не было никаких инцидентов и ни одного случая заражения. Но если в нормальные времена ежедневное число посетителей составляло 8.5 тыс. человек, то сейчас мы ограничили его 2,5 тыс.

— Какие уроки на будущее вы извлекли из COVID-19?

— Среди главных уроков я назвал бы необходимость быстрой адаптации к новым обстоятельствам и решительность действий. Медлить нельзя. Мы снова убедились в том, что искусство должно присутствовать в жизни нашей страны. Для этого надо использовать все имеющиеся возможности, включая социальные сети и программы онлайн, которые не являются конкурентами «живых» шедевров. Какие бы мы ни переживали перемены, искусство было и остается для нас источником просвещения и надежды.

— Что можно назвать вашими приоритетами в нынешние ковидные времена?

— В первую очередь подготовку новой всеобъемлющей программы. Она начинается в марте с выставки «Мифологические страсти» с участием Национальной галереи в Лондоне, других музеев и частных коллекций. Несмотря на все трудности, выставки должны продолжатся — здесь мы находим поддержку музейного сообщества. В этом проявление нашей солидарности и готовность защищать культуру в тяжелые для всех времена.

Главные надежды музея
Выставка в музее Прадо «Мифологические страсти: Тициан, Веронезе, Аллори, Рубенс, Рибера, Пуссен, Ван Дейк, Веласкес»

Выставка в Музее Прадо «Мифологические страсти: Тициан, Веронезе, Аллори, Рубенс, Рибера, Пуссен, Ван Дейк, Веласкес»

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

— Когда публика, на ваш взгляд, избавится от страха перед пандемией и окончательно вернется в музеи?

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— Нынешний кризис был вызван не музеями, а внешними факторами. Мы надеемся на скорое возвращение к нормальной жизни и, как все испанское общество, принимаем в этом активное участие. Наша главная надежда связана с вакцинацией. Когда люди почувствуют себя в безопасности, они снова начнут путешествовать и посещать культурные центры.

— Что побудило вас поднять на музейный щит женщин художниц — в том числе тех, кто оказался забыт?

— Мы постоянно стремимся пополнять наши коллекции и предлагать новый подход к искусству, пополнять коллекцию новыми именами. Сейчас работаем над обогащением нашего собрания художниками, которые не были в нем представлены — в частности, полотнами женщин, социальной живописью, испано-американскими работами. В прошлом мы показывали экспозиции таких художниц, как фламандка Клара Петерc, итальянка Софонисба Ангвиссола или Лавиния Фонтана, которые творили в XVI веке. Не потому, что они представляли прекрасный пол, а потому что были великими талантами, достойными того, чтобы о них помнили.

Главные надежды музея
Выставка в музее Прадо

Выставка в Музее Прадо будет открыта со 2 марта по 4 июля

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

— Как бы чувствовали себя современные художники в одной музейной компании с Рафаэлем, Рембрандтом или Дюрером?

— Мы уже посвящали экспозиции Музея Прадо таким художникам, как Джакометти, Пикассо или Бэкон. Все они выставлялись со старыми мастерами в нашей постоянной коллекции. Современные живописцы часто черпали вдохновение у великих классиков — соглашались с ними или спорили. Когда публика видит их вместе, то лучше начинает понимать искусство и прошлого, и настоящего.

Справка «Известий»

Прадо — один из крупнейших музеев в мире — открылся в Мадриде в 1819 году. В его собрании около 8600 картин и более 700 скульптур. Его основу составили королевские коллекции, в которых особое место занимали испанские художники Эль Греко, Веласкес, Зурбаран, Рибера, Мурильо, Гойя. В Прадо также широко представлена итальянская школа — Рафаэль, Тинторетто, Веронезе и особенно Тициан, любимый художник правящей династии. В собрании фламандской живописи — Босх, Брейгель, Рубенс, Ван Дейк. В перекрестный Год России и Испании (2011) Прадо и Эрмитаж обменялись выставками. До начала пандемии Прадо ежегодно посещало около 3,5 млн человек.

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