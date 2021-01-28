«Роден сделал всё, чтобы музею хватало денег после его смерти»

Огюст Роден собирал египетские саркофаги и по любвеобильности мог сравниться с Пикассо, а цены на работы скульптора не столь высоки, поскольку работы существуют в нескольких экземплярах. Об этом «Известиям» рассказала директор Музея Родена Катрин Шевийо в преддверии открытия одной из главных выставок года — «Роден–Пикассо», куратором которой она выступила. Зрители увидят около 500 экспонатов — картины, скульптуры, рисунки, фотографии, архивные материалы.

— Как возникла идея устроить эту первую совместную выставку в Музеях Родена и Пикассо?

— В свое время я принимала участие в подготовке экспозиции скульптуры Пикассо в его парижском музее и обратила внимание на то, что у него и Родена немало общего помимо того, что уже раньше было известно. Мы начали изучать их взаимосвязь и общие подходы к созданию своих работ.

Фото: Musée national Picasso-Paris Автопортерт Пабло Пикассо

— Пикассо помогает нам лучше понять Родена?

— У него свой взгляд на творчество предшественника. Пикассо понимал, что их многое сближает — в частности, незаконченная скульптура, повторение в работах одного и того же образа, исключительный интерес к природе. Оба коллекционировали одни и те же вещи — морскую гальку, ракушки, муляжи листьев, занимались ассамбляжем. Раньше считалось, что ассамбляж придумал Пикассо, но в дальнейшем стало ясно, что первооткрывателем был Роден, который соединял в скульптурах разные предметы. Каждый из них интуитивно совершал открытия, обогатившие искусство. Новаторский подход Родена повлиял на мастеров последующих поколений, которые развивали его идеи и занимались теми же проблемами.

Фото: musée Rodin/Jean de Calan Автопортет Родена

— «Закончить работу? Завершить картину? Что за чушь! Закончить — значит перешагнуть через нее, убить ее, лишить ее души, нанести последний смертельный удар. Это конец не только для картины, но и для самого художника», — цитируете вы Пикассо в каталоге.

— В таком подходе они очень близки друг к другу. Это то, что Микеланджело вызывал non finito — незавершенность. Его наследником, несомненно, считал себя Роден. Он видел в каждой своей скульптуре не законченный объект, а работу, которая менялась вместе с автором на протяжении его жизни. Что же касается Пикассо, он с начала 30-х годов прошлого века специально оставлял незавершенными некоторые свои творения. Оба не прекращали работу над одним и тем же образом — отсюда их увлеченность сериями. В нынешней экспозиции мы показываем вместе «Гернику» Пикассо и роденовские «Врата ада». Они развивают в них тему плакальщиц.

— В характерах Родена и Пикассо есть что-то общее или они абсолютно разные?

— Скорее похожи. Оба знали себе цену, были высокого мнения о своем искусстве и очень увлекались женщинами. Их объединял поиск новых форм и подход к творческому процессу, который во многом имел экспериментальный характер. Их мастерские играли роль творческих лабораторий. Они были не из тех, кто вначале придумывает образ, а потом его воплощает.

— Некоторые биографы утверждают, что Роден и Пикассо видели в женщине главным образом «объект вожделения».

— Так оно и было. Их интимная жизнь была очень, скажем так, насыщенной. Обоих завораживало женское тело.

Фото: Musée national Picasso-Paris/musée Rodin Картина Пикассо «Поцелуй» и скульптура Родена «Поцелуй»

— «Искусство всегда эротично», — любил повторять Пикассо. Роден мог бы сказать то же самое?

— Роден считал примерно так же. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть его работы. Обоих отличал гедонистический подход к искусству и, в частности, к скульптуре.

— Можно ли считать Родена и Пикассо мачо?

— Пикассо в этом отношении был типичным испанцем. Родена я бы не стала причислять к мачо, но он был продуктом своего времени, в котором не могло быть речи о равенстве мужчин и женщин. Тогда царили иные нравы.

— Могли бы два гения стать друзьями?

— Не уверена. Все-таки они жили в разные эпохи. Роден одновременно притягивал и отталкивал Пикассо. Испанец относился к нему с презрением, ни в грош не ставил его монументы, хотя копировал роденовский памятник Бальзаку, вырезал его фото из журнала и прикрепил на стену мастерской в Барселоне. В этом было что-то парадоксальное. Он хотел дистанцироваться от Родена, но не смог преодолеть сильного притяжения. С точки зрения Пикассо, Роден не был настоящим авангардистом, что связано, разумеется, с тем, что они жили в разные эпохи.

— Роден видел работы Пикассо? Согласно легенде, однажды он якобы посоветовал младшему коллеге подписать свою картину, чтобы знать, как правильно ее повесить.

— Возможно, Роден видел его картины, но не думаю, что они общались. У нас нет никаких тому свидетельств. Но испанец, несомненно, испытал на себе влияние Родена. Обратите внимание на картину Пикассо «Большая купальщица с книгой», персонаж которой частично повторяет позу «Мыслителя».

Фото: Musée national Picasso-Paris/musée Rodin Картина Пикассо «Большая купальщица с книгой» и скульптура Родена «Мыслитель»

— Почему оба были так увлечены Бальзаком? Пикассо иллюстрировал, в частности, его «Неведомый шедевр» и «Отца Горио».

— Этому есть простое объяснение. Гениев всегда притягивают другие гении. Оба восхищались бальзаковской эпопеей «Человеческая комедия». Как я уже говорила, Роден притягивал Пикассо. В его рисунках 1950-х годов мы видим скульптуры с выставки «Бальзак в творчестве Родена».

— Пикассо и Родена сближала и любовь к стихам. Оба жалели о том, что не стали поэтами.

— Пикассо писал стихи. Оба увлекались литературой и дружили с известными писателями. Роден — с Райнером Марией Рильке, Пикассо — с Аполлинером, Кокто и другими. Рильке был даже какое-то время секретарем Родена, а потом посвятил ему немало прекрасных страниц — это лучшее из того, что о нем написано.

— Несколько лет назад в Париже проходила выставка «Пикассо и мэтры», на которой последних представляли Рафаэль, Веласкес, Рембрандт, Давид, Гойя, Мане и другие. Публика уходила из Гран Пале убежденной, что Пикассо заметно уступает грандам. Вас это удивляет?

— Мне кажется, что это неправильный подход к искусству. На подобных выставках не нужно искать ни победителей, ни проигравших. Они помогают понимать процесс эволюции искусства за минувшие столетия. То же самое относится к попыткам сравнения Пикассо и Родена. Оба жили и творили в различные времена, решали разные художественные задачи. Поэтому надо не пытаться определить в этом противопоставлении победителя и побежденного, а оценивать каждого художника по отношению к его времени.

— Визитная карточка Родена — его «Мыслитель». А какая работа, на ваш взгляд, лучше всего отражает творчество Пикассо?

— Для меня — «Герника» и «Авиньонские девицы», хотя выбрать одну или две среди сотен шедевров крайне трудно. Так или иначе, историческое значение «Герники» несоизмеримо со всеми остальными его работами.

Фото: Musée d’Unterlinden Картина Пикассо «Герника»

— Пикассо был правоверным коммунистом. Интересовался ли политикой Роден? Он был правым или левым?

— Его интересовало только собственное искусство. Ко всему остальному он относился равнодушно. Родена не слишком волновали социально-политические проблемы, от которых он всегда хотел держаться в стороне.

— Однако он дружил с премьер-министром Жоржем Клемансо по прозвищу Тигр, изваял его бюст. Со своей стороны политик приходил ему на помощь, в том числе тогда, когда кипели страсти вокруг его памятника Бальзаку, многими принятого в штыки.

— Действительно, Родена тогда поддерживали политики-республиканцы. В свое время некоторые деятели предложили профинансировать установку памятника Бальзаку, который превратился в объект полемики. Но Роден отказался, чтобы не стать жертвой политических дискуссий. Те, кто защищал памятник Бальзаку, были левыми, а кто его атаковал — правыми. Он не хотел участвовать в этих сражениях.

— Оказывают ли Роден и Пикассо заметное влияние на нынешнее искусство?

— Не сказала бы, что они влияют, но художники, несомненно, проявляют к ним интерес. Современные мастера увлечены Роденом. Они с огромной радостью выставляют свои работы вместе с роденовскими. Мы с готовностью открываем двери нашего музея для современных мастеров. Например, несколько лет назад у нас показывал свои произведения Ансельм Кифер (немецкий живописец и автор инсталляций. — «Известия»).

— Почему Пабло Пикассо доминирует на арт-рынке на протяжении многих десятилетий? В первой двадцатке самых дорогих картин целых пять его полотен.

— Потому что он продемонстрировал абсолютно новый подход ко всем аспектам живописи и скульптуры. И сегодня любой художник, который задается теми же вопросами, должен обязательно понять, какие ответы предложил на них Пикассо. Он может следовать в его фарватере или выбрать собственный путь, но должен себя позиционировать по отношению к автору «Герники».

Фото: Musée Rodin Скульптура Родена «Движение танца»

— Так или иначе, сегодня выставок Пикассо во всем мире многократно больше, чем Родена.

— Опять-таки, это связано с тем, что они творили в разные эпохи: Роден — на рубеже XIX и XX столетий, тогда как Пикассо стал знаменем авангарда всего минувшего века. Однако и Родена постоянно показывают в разных странах.

— «Алжирские женщины» Пикассо ушли с молотка на аукционе за рекордные для него $179,3 млн, тогда как лучший результат Родена — всего $20,4 млн за «Вечную весну».

— Как вы понимаете, цены диктуются рынком. Есть и еще один момент: картины Пикассо существуют в одном экземпляре, тогда как роденовские скульптуры — в нескольких.

— Не так давно вы рассказывали «Известиям», что для пополнения бюджета во время пандемии Музею Родена приходится продавать официальные копии его произведений.

— Речь идет не о копиях, а о строго зафиксированном тираже его скульптур. Следуя воле Родена, мы продолжаем их продавать и обеспечиваем существование музея на протяжении целого столетия. В прошлом году они по-прежнему пользовались большим спросом. Роден оказался человеком очень предусмотрительным и сделал всё, чтобы музей в финансовом плане мог существовать долгие годы после его смерти. Нам это до сих пор удается.

— Сейчас все французские музеи во главе с Лувром остаются закрытыми, тогда как все магазины — от больших до самых маленьких — продолжают работать. Разве это справедливо?

— Мы ждем с нетерпением момента, когда нам удастся снова распахнуть двери. На днях открылся наш сад при Музее Родена. Публика очень рада, потому что это еще и сад скульптур, в котором установлены десятки его работ во главе с «Мыслителем».

Фото: Musée national Picasso- Paris Картина Пикассо «Голубой акробат»

— Покажете ли вы выставку «Роден–Пикассо» онлайн, если ее придется в последний момент отложить из-за коронавируса?

— Заранее мы ничего не готовили. Но начинаем это делать, поскольку ситуация остается тревожно-неопределенной. Мы не исключаем, что выставку надо будет перенести на какое-то время. Так или иначе, экспозиция двух музеев будет проходить в течение целого года. Если ее придется отложить на несколько недель, у нас останется достаточно времени, чтобы показать ее публике. Поэтому мы сейчас готовы к любым неожиданностям.

— В настоящий момент COVID-19 явно сильнее искусства?

— Несомненно, но это временный успех пандемии. В конце концов, верх одержит искусство, без которого общество не может существовать.

— Несмотря на наступление коронавируса, вы готовите новые проекты?

— На следующий год у нас намечена выставка «Роден и египетское искусство». Великий скульптор собрал огромную коллекцию, насчитывающую более тысячи артефактов, включая саркофаги, которая до сих пор почти неизвестна широкой публике.