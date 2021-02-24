От частных к общему: кто войдет в новое объединение музеев России

Частные музеи в России объединятся в Союз музеев и коллекционеров. Новая структура создана коллегиально, сейчас в ее работе задействованы около 50 музеев, но после завершения всех юридических процедур и публикации учредительных документов это число значительно возрастет, уверены инициаторы. Организация призвана подхватить дело Ассоциации частных музеев, в конце 2020 года фактически прекратившей существование. Среди ближайших планов — создание постоянных выставочных площадок в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. «Известия» разбирались в обстоятельствах и перспективах начинания.

Союз вместо ассоциации

Решение о создании нового объединения инициативная группа основателей музеев приняла 16 декабря. Это стало реакцией на открытое письмо директора Ассоциации частных музеев России Алексея Шабурова от 7 декабря. В нем сообщалось, что работа теперь возможна только на волонтерских началах. Ранее она финансировалась из личных средств Шабурова и при организационной поддержке выставочного центра «Сокольники», где базируется его Музей каллиграфии. Сам же Шабуров снял с себя руководящие функции.

— Вам решать, нужен этот проект или он еще не готов для нашего общества. Я сделал всё, что мог, и готов консультировать руководителя проекта по всем вопросам, но, к сожалению, на данном этапе не могу продолжать быть активным членом Ассоциации, — говорится в письме.

«Известия» попытались связаться с Алексеем Шабуровым, но его номер оказался неактивен с прошлого года. Ответ по контактам, указанным в письме, получить не удалось.

Как сообщила «Известиям» пресс-атташе Союза музеев и коллекционеров Мария Томилова, ранее работавшая в Ассоциации, еще осенью Шабуров по личным причинам пытался передать руководство без смены юрлица, но было решено, что проще и правильнее создать полностью новую организацию, положив в основу иные принципы. Во-первых, коллегиальность, во-вторых, финансирование за счет членских взносов. В инициативную группу вошли руководители 10 музеев, а президентом избрали Семена Жильцова, основателя Музея советского детства.

Пакет документов уже подан на регистрацию в Министерство юстиции, рассказал Жильцов. Сразу после положительного решения ведомства начнется официальная процедура принятия в члены Союза.

— Около 100 музеев проинформированы, что сформирован Союз, и ожидают от нас документов, анкет на вступление. Около 50 музеев уже принимают активное участие в работе, 30 из них станут членами сразу после регистрации Союза, — пояснил «Известиям» Семен Жильцов. — На первом же совещании протокольно мы зафиксируем их заявления, примем решение о вступлении.

Неправильные юрлица

К существующему Союзу музеев, объединяющему преимущественно государственные институции и возглавляемому Михаилом Пиотровским, новый Союз отношения не имеет, хотя, естественно, готов с ним взаимодействовать. В ответ на вопрос, зачем нужны две организации с похожими задачами и названиями, собеседники «Известий» признаются, что вовсе не прочь попасть под крыло к директору «Эрмитажа», но мешают юридические проблемы.

— С точки зрения государства частным музеем считается только юрлицо, зарегистрированное как частное учреждение культуры. Но практика показывает, что огромное количество частных музеев и их владельцев предпочитают оформляться как ООО, ИП или самозанятые, — объяснил «Известиям» Сергей Кузнецов, учредитель и директор музеев Тульской области «Филимоновская игрушка», «Гармони деда Филимона», «Кружевная сказка», а также Музея советской игрушки «В детство». — Хотя у меня четыре музея, я работаю как индивидуальный предприниматель. Благодаря этому я смог получить ту господдержку, которая выделялась ИП в период пандемии. Знаю, что многим музеям это помогло выжить.

Также Сергей Кузнецов посетовал, что для вхождения в Союз Пиотровского необходимо было иметь в коллекции вещи, признанные художественными или историческими ценностями. Но бывает, что по отдельности предметы такой ценности не представляют и лишь вместе они создают впечатляющую коллекцию, раскрывающую ту или иную тему.

Таким заведениям в Союзе музеев и коллекционеров будут рады, при условии их готовности участвовать в общем деле, в том числе финансово. Как сообщил «Известиям» основатель Музея печатных машинок Максим Суровегин, вступительный взнос составляет 5 тыс. рублей, а ежемесячный — 2,5 тыс.

— Ключевое отличие нового Союза от Ассоциации частных музеев в том, что у нас всех равноправное партнерство и все осознают те проблемы и задачи, которые надо решать. Поэтому мы делаем равный вклад, — подчеркнул Максим Суровегин.

Их посчитали

Впрочем, не все частные музеи — члены прежней Ассоциации поддерживают новую схему. Так, основатель Музея каменных жерновов Елена Михайлова сообщила «Известиям», что платить взносы не сможет, но в случае вступления в организацию готова помогать иным образом. Вот только пока решение принять невозможно, поскольку ни устав, ни иные документы не опубликованы, и даже о создании Союза Михайлова не знала.

Не смогли определенно высказаться о Союзе и в Министерстве культуры. В ответ на запрос «Известий» пресс-служба ведомства сообщила, что «на сегодняшний день данная организация в Минкультуры России не обращалась», а в случае обращения ведомство готово рассмотреть возможность взаимодействия и всесторонней поддержки инициатив.

— Мы находимся в контакте с представителями департамента музеев и внешних связей Минкультуры России. Есть договоренность в ближайшее время провести ряд рабочих встреч, — возразил Семен Жильцов. По его словам, диалог с ведомством очень важен для нового Союза.

Так или иначе, в министерстве отметили, что приветствуют деятельность всех профессиональных объединений, чей вклад в развитие отрасли способствует ее развитию, а также подтвердили «намерения оказать частным институциям финансовую и творческую поддержку через их включение в ведомственные программы и оказание грантовой поддержки на реализацию творческих проектов на конкурсной основе».

В конце прошлого года Минкультуры разработало Реестр частных музеев. На данный момент в нем 434 наименования. Впрочем, считают представители нового объединения, этот список не должен быть окончательным, поскольку, по разным подсчетам, в России сейчас около тысячи частых музеев. Так что дальнейшее взаимодействие с ведомством по этому вопросу планирует взять на себя уже новый Союз.