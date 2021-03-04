Не самых лучших правил: худруки театров отвечают Богомолову

В ответ на правила Константина Богомолова российские художественные руководители выдвигают свои. Или признаются, что они уже давно есть, но являются внутренним делом коллективов. А «Семь правил нашего театра», которые руководитель Театра на Малой Бронной опубликовал в Instagram, не более чем самопиар. «Известия» изучили театральные кодексы и современные методы привлечения внимания.

Так победит

Константин Богомолов скопировал аналогичный список худрука Нового Рижского театра Алвиса Херманиса. В семи тезисах декларируется полная свобода слова — в том числе право оскорблять, разрешение на флирт как внутри коллектива, так и со зрителями, а также свободу политических и религиозных взглядов. Но дабы отличиться, Константин Юрьевич придумал оригинальный финал. Если Херманис завершил публикацию фразой «Пусть Бог будет рядом с тобой», Богомолов использовал революционный лозунг «Так победим!».

Как выяснили «Известия», коллеги Богомолова восприняли очередную его выходку как эпатаж.

— Константин давно известен провокационными действиями, — считает худрук Ярославского театра имени Волкова Сергей Пускепалис. — То он пишет про западную идеологию, то, как сейчас, педалирует полную разнузданность — а я считаю это разнузданностью. Это никакая не свобода. Мне кажется, он провоцирует людей на проявление не самых лучших человеческих качеств. Как говорится, «чем больше смотришь в бездну, тем больше начинает бездна смотреть на тебя». Это высказывание очень применимо к данному случаю. Бездна всё больше и больше в него всматривается.

Худрук театра «Модерн» Юрий Грымов не захотел комментировать эту тему. Режиссер считает, что спектакль на сцене — это и есть и манифест, и высказывание. А всё остальное наносное.

Вброс или шутка

Не касаясь творческих результатов режиссера Богомолова, которые многим коллегам симпатичны, его публичную деятельность большинство опрошенных «Известиями» спикеров оценили как самопиар.

Худрук Театра Пушкина Евгений Писарев признался, что предпочитает не теоретизировать. По его мнению, правила в жизни уже обозначены приличными, порядочными людьми, а увлекаться вбросами не стоит.

— Издан манифест — и дальше все мы обсуждаем Константина Богомолова, — посетовал в беседе с «Известиями» Евгений Писарев. — Теперь у нас еще что-нибудь произойдет, и мы все опять будем обсуждать его. Наверное, есть другие люди, которые делают свое дело без громких заявлений.

Директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок и вовсе не вникал в «правила»: дел и без этого хватает, сказал он «Известиям».

— Я слышал, но не читал. Мне неинтересно. Константин Юрьевич строит свой театр, написал какие-то правила. Ну и слава богу. А у Театра Вахтангова своя столетняя история. Здесь существуют «Правила внутреннего распорядка».

Не верит в искренность сказанного и худрук театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз. Ему кажется, что Богомолов пошутил, показал всем красную тряпку.

— Это провокация, — считает худрук. — Костя так эпатирует, но в любом театре это приветствуется. В нашем, во всяком случае, точно. Я тоже очень часто шучу, чтобы держать артистов в постоянной готовности к импровизации, к открытому общению друг с другом и с режиссерами.

Как признается Иосиф Райхельгауз, в его театре можно всё, что не угрожает жизни и здоровью и не подавляет волю другого человека. Единственное, с чем борется Райхельгауз, так это с курением, потому что эта дурная привычка вредит некурящим, находящимся рядом.

Вишневый пирог и целеустремленность

Впрочем, все руководители, с которыми поговорили «Известия», признали, что у них в том или ином виде есть свои списки правил.

Например, худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков познакомил труппу с 13 качествами профессионала. Это: внимательность, ответственность, работоспособность, целеустремленность, обучаемость, предприимчивость, стрессоустойчивость, самоконтроль, предупредительность, любознательность, коммуникабельность, осведомленность, сотрудничество. Для наглядности они оформлены графически, в виде круга, поделенного на разноцветные сектора.

А в Ярославском театре существует «Обращение худрука к волковцам». Но, по словам Сергея Пускепалиса, это закрытый документ. Он старается его не афишировать, хотя пункты в нем безобидные.

— Приветствуется всё, кроме экстремизма, насилия, пошлости, порнографии, — отметил Пускепалис. — Доброжелательность, взаимопомощь, взаимовыручка. Все равны друг перед другом, и у всех равная ответственность за успех. Это основные базовые принципы, опирающиеся на последний научный труд Станиславского «Этика».

Есть свои правила и у МХАТа имени Горького. Замхудрука Мария Кубланова передала список «Известиям». Самое интересное в нем — требование «здороваться всегда и со всеми, даже если вы видите человека первый и последний раз», отсутствие деления на творческие и административные службы, что предполагает вовлечение любого служащего театра в творческий процесс, передача ряда ролей «по наследству» и — вишневый пирог после каждой премьеры.