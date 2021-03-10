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В Киеве заявили о доработке плана урегулирования конфликта в Донбассе

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Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией. Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак во время онлайн-дискуссии на тему «Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год» во вторник, 9 марта.

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По его словам, новый конкретный план отвечает духу Минских соглашений и соответствует нормам международного права. Он также добавил, что теперь этот план ждет одобрения со стороны России, пишет «Укринформ».

Ермак также выразил надежду на то, что план станет «предметом мощного обсуждения через неделю-две» во время видеоконференции в «нормандском формате».

Ранее 9 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с каждым из лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина), если четырехсторонние переговоры будут откладываться.

12 января в Берлине состоялись переговоры политических советников лидеров стран «нормандской четверки» по украинскому урегулированию. Как отметил замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак, встреча была полезной, но окончательных решений пока не принято.

На следующий день глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны настаивают на проведении встречи в нормандском формате на уровне глав государств, но якобы из-за России она откладывается.

В свою очередь, Зеленский 15 января в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что прогресс в мирном урегулировании ситуации в Донбассе практически отсутствует.

23 декабря 2020 года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что сроки проведения нового саммита лидеров в нормандском формате можно будет обсуждать только после реализации Киевом договоренностей предыдущей встречи.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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